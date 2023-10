Pixel 8 a 8 Pro lákají na více výkonu, umělou inteligenci a rekordní 7letou podporu

Letošní Pixely staví na základech minulých generací

Posílen byl výkon a schopnosti fotoaparátů

Větší Pixel 8 Pro dostal do výbavy teploměr

Už několik měsíců nás Google zásobuje reklamami o nekonečném kamarádství smartphonů Pixel a iPhone, jejichž pointa tkví v tom, že jablečné telefony ve skutečnosti Pixelům závidí lepší fotoaparáty, větší výdrž baterie, lepší využití umělé inteligence a kdovíco ještě. Před malou chvílí Google odhalil novou generaci Pixelů, s nimiž bude chtít opět učinit iPhonům pár vrásek na čele. Jakými zbraněmi se pokusí dlouholeté „přátelství“ narušit?

Pixel 8 a 8 Pro: kosmetické mezigenerační změny

Vzhled letošních Pixelů je pouze evolucí designu, se kterým Google začal před dvěma roky u Pixelů 6 a 6 Pro. Opět zde tedy máme telefony, přes jejichž záda se rozprostírá vystouplý kovový proužek s fotoaparáty. U obou modelů překrývá jejich čočky jeden protáhlý černý ovál, což je první viditelný mezigenerační rozdíl – u loňského Pixelu 7 Pro byla čočka teleobjektivu vyčleněna mimo.

Fyzické proporce letošních modelů jsou následující:

Pixel 8 Pro – 162,6 × 76,5 × 8,8 mm, hmotnost 213 gramů

Pixel 8 – 150,5 × 70,8 × 8,9 mm, hmotnost 187 gramů

Větší Pixel 8 Pro bude dostupný v černé, stříbrné a modré, menší pak v černé, růžové a tmavě šedé. Potěšující je, že u obou Pixelů Google zachoval voděodolnost IP68. Google dbal i na enviromentální stránku obou telefonů – oba telefony jsou vyrobené z 18 procent (hmotnosti) z recyklovaných materiálů, hliníkové šasi je dokonce ze 100 procent recyklované.

Displeje obou telefonů jsou ploché a liší se mezi sebou víc než jen úhlopříčkou:

Pixel 8 Pro dostal 6,7″ LTPO OLED zobrazovač s proměnlivou obnovovací frekvencí 1-120 Hz, Quad HD+ rozlišením a maximálním jasem 1 600 nitů (2 400 nitů v peaku)

Pixel 8 dostal 6,2″ OLED panel s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz, Full HD+ rozlišením a maximálním jasem 1 400 nitů (v peaku 2000 nitů)

Oba displeje nahoře uprostřed narušuje otvor 10,5Mpx selfie kamerky, zbytek fotoaparátů najdeme ve vystouplých fotomodulech na zádech. Společná je pouze 50Mpx hlavní kamera s optickou stabilizací a světelností f/1.68, ostatní fotoaparáty se liší.

Širokoúhlá kamera má u Pixelu 8 Pro rozlišení 48 megapixelů a světelnost f/1.95, u Pixelu 8 má 12 megapixelů a světelnost f/2.2. Teleobjektiv je pak tradičně dostupný pouze u verze Pro, chlubí se rozlišením 48 megapixelů, světelností f/2.8, optickou stabilizací a 5× optickým (až 30× hybridním) přiblížením. Menší Pixel přibližuje pouze digitálně, a to maximálně 8× (2× bezztrátově).

Oba telefony jsou schopné zaznamenávat video v rozlišení 4K při 60 fps, a to v 10bitovém HDR. U smartphonů Google Pixel platí dvojnásob, že za kvalitními snímky nestojí pouze hardware, ale i software, a hlavně umělá inteligence.

Oba telefony disponují spoustou zajímavých funkcí, nechybí například pokročilá stabilizace videa, probarvování nočních záběrů, natáčení nočních videí, zachycování přesného odstínu obličeje, mazání objektů (ve videích i zvuků) na pozadí nebo pořizování snímků noční oblohy. Libůstkou je pak možnost vyfotografovat víckrát náročnou scénu s více lidmi, a poté si vybrat nejlepší výraz obličeje u každého z nich zvlášť. Pixel 8 Pro navíc dostal vylepšenou aplikaci Fotoaparát s profesionálními možnostmi změny nastavení.

Pod taktovkou Tensoru G3

Srdcem obou Pixelů je nový 4nm čipset Google Tensor G3 v doprovodu bezpečnostního čipu Titan M2 a grafického čipu Mali-G715 GPU. Google tvrdí, že neurální jednotka má 10× více výkonu než v případě první generace čipu Tensor v Pixelu 6. Tensor G3 disponuje neobvyklým složením procesorové jednotky, kterou tvoří hned 9 jader:

1 × hlavní jádro Cortex-X3

4 × výkonné jádro Cortex-A715

4 × efektivní jádro Cortex-A510

Menší Pixel 8 bude dostupný v konfiguraci s 8 GB RAM a 128/256 GB úložištěm, větší Pixel dostane 12 GB RAM a 128/256/512GB úložiště. Bezdrátová konektivita je u obou modelů příkladná, podporovány jsou standardy 5G, Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3, NFC, model Pro navíc podporuje technologii UWB. Dražší model je rovněž vybaven vestavěným teploměrem.

Oba Pixely by měly bez problémů vydržet na jedno nabití celý den, popř. 72 hodin v režimu extrémního spoření. Kapacity akumulátorů a rychlosti nabíjení jsou následující:

Pixel 8 Pro – kapacita 5050 mAh, nabíjecí výkon 30 W kabelem, 23 W bezdrátově

Pixel 8 – kapacita 4575 mAh, nabíjecí výkon 27 W kabelem, 18 W bezdrátově

Nabíječku v balení bohužel nenajdete, přítomen je pouze dobíjecí kabel a adaptér Quick Switch.

Neskutečná softwarová podpora

Pixely 8 a 8 Pro jdou do světa s operačním systémem Android 14, který počínaje dnešním dnem dostávají i ostatní podporované Pixely. Systém obsahuje spoustu užitečných funkcí poháněných umělou inteligencí, například schopnost sumarizace webových stránek nebo přepisování telefonních hovorů. Google se navíc konečně rozhodl pořádně „dupnout“ do softwarové podpory, ve které jej překonávaly značky Samsung, OnePlus nebo Xiaomi. S novými Pixely jim Google utíká o parník, neboť u nich slibuje 7 let aktualizací operačního systému i zabezpečení.

Cena a dostupnost

Smartphony Google Pixel 8 a 8 Pro bude možné předobjednat již dnes, bohužel pouze v zemích, mezi které se Česká republika neřadí. Ceny pro USA jsou stanovené následně:

128 GB 256 GB 512 GB Pixel 8 699 USD

(asi 19 800 korun s DPH) 749 USD

(asi 21 200 korun) – Pixel 8 Pro 999 USD

(asi 28 300 korun) 1 099 USD

(asi 31 200 korun) 1 199 USD

(asi 33 800 korun)

Pro americké zákazníky si Google připravil zajímavou nabídku – k menšímu Pixelu 8 přibalí zdarma sluchátka Pixel Buds Pro, k většímu Pixelu 8 Pro přidá hodinky Pixel Watch 2. Na našem trhu budou telefony dostupné prostřednictvím neoficiálních prodejních kanálů, tudíž lze počítat s vyššími cenami.