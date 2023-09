iPhone a Pixel na návštěvě v lázních. Nová reklama Googlu jde tvrdě proti Applu

Nová reklama Googlu si dělá legraci z iPhonu

Zesměšňuje především pozdní příchod konektoru USB-C

Spot balancuje na hraně vtipnosti a trapnosti

Zdravá konkurence je dobrá věc prakticky v každém odvětví, chytré telefony nevyjímaje. Soupeření jednotlivých značek se často odehrává v několika rovinách – kromě prodejních pultů třeba také v oblasti reklamy a propagace. V této oblasti svými reklamami výrazně dominuje Apple, jehož spoty patří mezi ty nejlepší v technologickém světě. To nicméně neznamená, že by se konkurence nedokázala tu a tam trefit do bolavého místa a udělat si z Applu legraci.

Google si utahuje ze svého velkého konkurenta

Zatímco v našich zeměpisných šířkách je srovnávací reklama tabu, ve Spojených státech se ji nebojí. Dobrým příkladem je poslední reklamní spot Googlu, který si přímo dělá legraci z Applu, potažmo jeho iPhonu. Přibližně minutové video se odehrává v lázních, kde si dvojice smartphonů z Mountain View a Cupertina užívá odpočinkový den. U toho obě zařízení vzpomínají na minulost, přičemž iPhone nenápadně navnadí svého konkurenta na příchod USB-C v jeho podání. Ten si z něj samozřejmě obratem udělá legraci.

Jestli tuto reklamu budete považovat za vtipnou, nebo naopak balancující na hraně trapnosti, to už nechám na vás – krátký spot totiž dokáže spolehlivě naplnit obě polohy. Závěrem reklama láká na datum 4. října, kdy by mělo dojít k odhalení nové generace smartphonů Pixel od Googlu. Odhalení se odehrává o pár týdnů později, než dojde k představení nové generace iPhonu s číslem 15 – k tomu totiž dojde už 12. září.

Srovnávací reklamy jsou ve Spojených státech poměrně populární, nicméně Apple se jim prakticky nevěnuje. Dříve na tiskových konferencích neváhal vytáhnout srovnání s konkurencí, avšak nyní už téměř vždy srovnává svoje produkty jen s minulými generacemi. V minulosti přitom neváhal popustit uzdu své kreativitě, kupříkladu u známých spotů Mac vs. PC. Nyní už tuto disciplínu přenechává svým konkurentům, kteří se ne vždycky dokáží trefit do černého, o čemž by mohl vyprávět například Timex.