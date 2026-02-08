Nová Ultra od Samsungu překvapí. Nezavoláte si z ní, zato se vám postará o domácnost

- Samsung se připravuje na premiéru novinky s označením Ultra
- Tentokrát nemáme na mysli telefon, ale úplně jiný produkt
- Jihokorejský výrobce připravuje pomocníka do domácnosti, který se dostane i na český trh
Samsung si pravděpodobně nejvíce spojujete s telefony a televizory, ale v jeho portfoliu se nachází prakticky kompletní nabídka elektroniky do domácnosti. Vyrábí pračky, ledničky, sušičky, trouby, klimatizace a podobně. Když budete chtít, můžete si od Samsungu klidně vybavit celou domácnost a do segmentu robotických vysavačů nyní míří nový vrcholný model.
Ultra od Samsungu, ale telefon to není
Samsung není v segmentu robotických vysavačů žádným nováčkem, právě naopak. Pohybuje se v něm od roku 2006, nicméně tyto modely tak trochu proplouvají pod radarem. Nový vysavač, na který jihokorejský výrobce láká prvním teaserem, to ale může změnit. Bude to totiž jeho první nemobilní přístroj, který dostane všeříkající označení Ultra.
Toto slovíčko, které u Samsungu značí nejvýše postavené přístroje v rámci jednotlivých kategorií, bylo až doposud vyhrazeno jen mobilnímu segmentu (telefony, hodinky a tablety). Připravovaný vysavač ho ale dostane také – bude se jmenovat Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, a to naznačuje, že se můžeme těšit opravdu na velmi moderní zařízení.
Robotický vysavač s pokročilou AI
Zveřejněný teaser ukazuje schopnosti tohoto nového vysavače, které rozhodně nebudou k zahození. Samozřejmě bude v hojné míře využívat umělou inteligenci, na čemž si Samsung zakládá u všech svých produktů a ta najde své uplatnění hlavně v oblasti navigace. Vysavač zvládne rozpoznat překážky před sebou a díky AI navigaci dokáže inteligentně zvolit optimální trasu.
Video ukazuje také na schopnost dezinfekce povrchů nikoliv za pomoci chemie, ale jen prostřednictvím páry o teplotě 100 °C. Pohonný systém má výklopná kolečka (EasyPass Wheel), díky kterým zvládne vysavač překonat překážky s výškou až 4,5 centimetru. Výsuvný kartáč umožní precizní úklid v rozích a bezpečnost zaručí prověřená platforma Knox.
Cena a dostupnost
Prozatím není jasné, kdy bude nový vysavač Samsung Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra uveden do prodeje, ale mělo by se tak stát již brzy. Dobrou zprávou je, že by měl dorazit i do Česka (údajně během června), takže si budete moci v dohledné době koupit další Ultru od Samsungu. Přes tuhle si sice nezavoláte, ale zase budete mít domácnost jako ze škatulky.