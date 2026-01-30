Samsung hlásí největší skok zisku za roky. Firmu nastartoval AI boom a drahé paměti

- Samsung má za sebou velmi úspěšné čtvrtletí
- Tržby z prodeje pamětí doslova explodovaly a stanovily nové maximum
- Prodeje smartphonů v posledním kvartále mírně klesly
Samsung vstupuje do nového roku s rekordními výsledky. Silná poptávka po pamětech DRAM a HBM vynesla čipovou divizi k nejlepším číslům za roky a potvrdila, že éra umělé inteligence firmě hraje do karet. Tržby z prodeje smartphonů v posledním loňském kvartále o něco klesly.
Samsung táhnou prodeje pamětí
Samsung v minulém čtvrtletí zaznamenal příjmy ve výši 93,8 bilionů wonů (asi 1,33 bilionů korun), což je meziročně o 24 procent víc. Nevídaným způsobem vystřelil provozní zisk, a to z loňských 6,5 na letošních 20,1 bilionů wonů (asi 290 miliard korun, nárůst o 210 procent).
Na těchto číslech se největším dílem podílela divize Device Solutions (DS), která v minulém kvartále utržila 44 bilionů wonů, což je meziročně o 33 procent víc. Provozní zisk této jednotky činil 16,4 bilionů korun, což je pětinásobek loňských čísel. Samsungu hrají do karet aktuální vysoké ceny paměťových modulů, a to jak konvenčních pamětí DRAM, tak i serverových HBM čipů, o které je kvůli potřebám umělé inteligence mimořádný zájem.
Samsung počítá s tím, že rozmach AI bude pokračovat i letošním roce, proto připravuje nové paměti HBM4, které mají nabídnout rychlost až 11,7 Gbps. Vyšší ale mají být i prodeje dalších typů pamětí a rovněž úložišť NAND. Pro Samsung jistě dobrá zpráva, pro běžné spotřebitele už méně – ceny pamětí pravděpodobně v nejbližší době klesat nebudou.
Tržby ze smartphonů mírně klesly
Divize Mobile Experience (MX) a Network Business vygenerovala v uplynulém čtvrtletí tržby ve výši 29,3 bilionů wonů, z nichž vygenerovala provozní zisk 1,9 bilionu wonů, tedy výrazně méně než čipová divize. Celoroční zisk byl nicméně dvouciferný, za což Samsung vděčí velmi dobrým prodejům vlajkových smartphonů a stabilní poptávce po tabletech a nositelné elektronice. Čtvrtý kvartál nicméně Samsungu ukradl Apple, prodeje korejských telefonů mezi říjnem a prosincem meziročně klesly.
Jednotka Systém LSI Business zaznamenala ve čtvrtém kvartále pokles zisků, a to kvůli slabší poptávce po mobilních fotosnímačích. V prvním letošním roce Samsung očekává lepší ziskovost, a to díky očekávané zvýšené poptávce po 200Mpx senzorech. Samsungu se rovněž podařilo stabilizovat výnosy z prodeje čipsetů, v letošním roce by se mohla situace ještě zlepšit – Samsung totiž přejde na modernější 2nm proces, který by mu mohl přihrát nové zákazníky, spekuluje se, že korejských továren by mohla využít i společnost Qualcomm.