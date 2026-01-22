Nova Launcher žije! Pod novým majitelem je ve hře reklama i open-source

- Oblíbený Nova Laucher změnil majitele
- Namísto dříve avizovaného konce jej čeká nová budoucnost
- Ve hře je přidání reklam do bezplatné verze i uvolnění celého launcheru jako open-source
V září loňského roku byl nepřímo oznámen konec populární aplikace Nova Launcher pro Android. Zatímco původně na tomto projektu pracovaly desítky vývojářů, po jeho akvizici analytickou společností Branch v roce 2022 se mu věnoval pouze jeden člověk – vývojář Kevin Barry, a ten loni firmu Branch opustil. Toto oznámení spustilo vlnu nářků od fanoušků, kteří na svůj oblíbený launcher nedají dopustit, ti ale nakonec budou moci osušit slzy – Nova Launcher bude pravděpodobně pokračovat.
Nova Launcher má nového majitele
Když už se zdálo, že neudržovaný Nova Launcher bude pomalu přicházet o funkce a postupně umírat, přišlo z čista jasna oznámení, že aplikace mění majitele. Od společnosti Branch jej koupila švédská společnost Instabridge, která má v plánu Nova Launcher nadále udržovat při životě.
Instabridge není ve světě smartphonů žádným nováčkem – firma se věnuje prodeji eSIM po celém světě, poskytuje přístupové údaje k více než 20 milionům Wi-Fi hotspotů, a kromě toho provozuje vlastní (datově úsporný) internetový prohlížeč a launcher, který zobrazuje reklamu výměnou za měsíční příděl dat.
Instabridge nemá v plánu překotně Nova Laucher měnit, namísto rychlého přidávání nových funkcí chce upřednostňovat kvalitu a rychlost. Úplně bez háčků to ale nebude – noví majitelé přiznali, že v bezplatné verzi launcheru vyhodnocují možnosti zobrazování reklamy, v kódu aplikace se po nejnovější aktualizaci dokonce objevily trackery Facebook Ads nebo Google AdMob. Firma nicméně slibuje, že placená verze Nova Prime zůstane i nadále bez reklam.
Ve hře je také uvolnění Nova Launcheru jako open-source. Firma Brigde tento akt slíbila poslednímu původnímu vývojáři, ale tento slib nesplnila – namísto toho aplikaci prodala. Kevin Barry před svým odchodem připravil očištěný kód Nova 8.1 pro open-source použití, v Instabridge ale zatím nepadlo rozhodnutí, zda jej použijí. Je dost možné, že nakonec aplikaci rozštěpí do dvou větví – otevřené Nova 8.1 a uzavřené Nova 9.