Konec jedné éry. Nova Launcher, srdcovka Android komunity, zmizí ze scény

- Jeden z nejoblíbenějších launcherů s názvem Nova Launcher oficiálně končí
- V srdceryvném příspěvku to oznámil jeho zakladatel a poslední zbývající vývojář
Spotřební elektronika se mění a rozvíjí a co dříve bývalo výsadou úzké skupiny nadšenců, je dnes běžnou součástí každodenních životů. To bezezbytku platí také v případě chytrých telefonů, jež ještě dvě dekády nazpět zajímaly jen vysoce postavené manažery a technologické nadšence, nicméně dnes jej mají v kapse takřka všichni. Kolem komunity nadšenců před více než 20 lety vznikl i náš web SMARTmania.cz, pro který bylo reportování nejen o hardwarových, ale také o softwarových novinkách ze světa smartphonů každodenní chleba.
Sbohem, Nova Launcher
Časy se ale mění a vlastní ROM si do chytrých telefonů instaluje už jen pár nadšenců, zatímco běžní uživatelé baží po trochu jiných tématech. Zatímco ještě poměrně nedávno byla minimálně instalace vlastního launcheru na zařízení s Androidem pro náročnější uživatele takřka povinností, v současné době už nadstavby jednotlivých výrobců, potažmo i „čistý“ Android jako takový, nabízí všechny zásadní funkce, po kterých mohou uživatelé prahnout. Důkazem toho je konec jednoho z nejpopulárnějších launcherů vůbec.
Nova Launcher, jeden z nejlepších nástrojů na rychlé a snadné přizpůsobení uživatelského prostředí v Androidu, oficiálně zavírá krám. Konec populárního launcheru oznámil zakladatel a jeden z původních vývojářů Kevin Barry. Ve svém oznámení uvedl, že opustil analytickou firmu Branch, která Nova Launcher v roce 2022 koupila a již se na tomto projektu nebude dále podílet. „Poslední rok jsem na Nově pracoval jen já,“ napsal Barry ve svém rozloučení nazvaném jednoduše Sbohem. „Chtěl jsem vám dát vědět, že jsem opustil firmu a už nejsem zapojen do vývoje Nova Launcher,“ uvedl.
Od roku 2022, kdy společnost Branch převzala pod svá křídla tento launcher, je jeho budoucnost nejistá. Díky této transakci získala Nova přístup k analytickým nástrojům, díky nimž mohla nabízet nové, experimentální funkce. Do roku 2024 nicméně firma Branch propustila více než sto vývojářů a jediným člověkem, který se staral o vývoj launcheru, zůstal Barry. Poslední stabilní aktualizace aplikace přišla v květnu 2024.
Po oznámení konce se na sociálních sítích a na Redditu vzedmula vlna srdceryvných komentářů od uživatelů, kteří nedali na populární launcher dopustit. „Nova mě provází každý den od mého prvního smartphonu, dokonce i na mém zbrusu novém S25, který jsem si koupil minulý měsíc. Děkuji za všechny ty roky,“ uvedl jeden z uživatelů. Přesto, že i my v redakci máme Nova Launcher velmi rádi, nezbývá nám než uznat, že doba se zkrátka posunula a pro vlastní launchery je na dnešním trhu stále méně místa.
Používáte, nebo jste používali, Nova Launcher?