Pamatujete na Nova Launcher? Topí se v problémech a propouští vývojáře

Operační systém Android si získal svou popularitu mimo jiné také díky své relativně přizpůsobitelnosti. V Google Play lze nalézt celou řadu launcherů, které umí proměnit vaše zařízení k nepoznání, či mu přidat nové a užitečné funkce, které výchozí prostředí od výrobce postrádá. Mezi nejpopulárnější patří už delší dobu Nova Launcher, který především v dřívějších dobách byl pro aspoň trochu pokročilejší uživatele nutností. Časy se ale podle všeho mění.

Téměř celý tým pracující na Nova Launcheru, jedné z největších značek v oblasti nahrazování domovské obrazovky systému Android, byl propuštěn. V týmu nyní pracuje pouze jeden vývojář na plný úvazek, konkrétně Kevin Barry, který je zároveň tvůrcem populárního launcheru. Barry uvedl, že vývoj bude pokračovat a že zůstane ve vedení projektu. Propuštění členové týmu nicméně uvedli, že práce bude muset zpomalit, a i sám Barry přiznal, že musí snížit množství funkcí v příští hlavní verzi Novy oproti tomu, co bylo původně plánováno.

