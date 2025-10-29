Nothing Phone (3a) Lite: dostupná stylovka s průhlednými zády a informační diodou

- Značka Nothing představila svůj dosud nejlevnější smartphone
- Nechybí typický designový jazyk s průhlednými zády
- Telefon se bude prodávat za 6 399 korun
Značka Nothing v letošním roce představila tři smartphony pokrývající jednak střední třídu – Nothing Phone (3a) a (3a) Pro, a také segment vlajkových lodí – Nothing Phone (3). Levnější telefony britská firma prodávala pod svojí podznačkou CMF, avšak ta byla před nedávnem z jejího portfolia vyčleněna do samostatného subjektu. Nothing ale nechce o tento segment zákazníků přijít, a proto přichází se svým dosud nejlevnějším smartphonem – jmenuje se Nothing Phone (3a) Lite a nabízí poměrně zajímavý mix výbavy, designu a ceny.
Nothing Phone (3a) Lite: informační dioda na zádech
Nothing Phone (3a) Lite lze považovat za dvojče smartphonu CMF Phone 2 Pro – oba telefony spolu sdílí půdorysné rozměry, významnou část výbavy, a dokonce i rozmístění fotoaparátů na zádech. Telefon od Nothing ale přesto bezpečně poznáte podle typických poloprůhledných zad, která mají evokovat rozmístění vnitřních komponent.
Výrobce nevybavil svůj nejlevnější telefon světelným obrazcem Glyph, ani žádným sekundárním minidisplejem, je zde alespoň informační LED, kterou výrobce nazývá Glyph Light. Dioda umí světelnými efekty upozorňovat na příchozí nebo zmeškané události ve chvílích, kdy telefon leží displejem dolů. Světelné sekvence lze uživatelsky přizpůsobit.
Přestože je Nothing Phone (3a) Lite nejlevnějším telefonem v nabídce výrobce, na konstrukci se nešetřilo – záda jsou skleněná, rámeček je kovový, telefon jako celek se pak splňuje krytí IP54. V rámečku na levé straně se nachází speciální tlačítko Essential Key, skrze které lze přistupovat do AI prostoru Essential Space pro zaznamenávání a organizaci poznámek.
Tentokráte bez teleobjektivu
Přední stranu telefonu vyplňuje 6,77″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, adaptivní obnovovací frekvencí (až 120 Hz) a špičkovým HDR jasem 3 tisíce nitů. Do displeje je integrována optická čtečka otisků prstů, v kruhovém výřezu nahoře uprostřed se pak nachází 16Mpx selfie kamerka se světelností f/2.45. Na zádech telefonu jsou přítomné následující tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s elektronickou stabilizací a světelností f/1.88
- 8Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 2Mpx makro se světelností f/2.45
Nothing se chlubí, že Nothing Phone (3a) Lite disponuje stejným obrazovým TrueLens Engine 4.0 jako vlajková loď Nothing Phone (3), díky čemuž má pořizovat jasné a barevně věrné snímky. Nechybí ani dedikovaný portrétní režim, noční režim nebo schopnost záznamu rychle se pohybujících objektů. Video je možné zaznamenávat ve 4K rozlišení při 30 fps.
8+8 GB RAM
O výkon telefonu se stará 4nm čipset MediaTek Dimensity 7300 Pro, který doprovází 8 GB fyzické a 8 GB virtuální operační paměti. Úložiště bude nabízeno v kapacitě 128 GB s možností dodatečného rozšíření paměťovou kartou. Bezdrátová konektivita je zastoupena technologiemi 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, nechybí ani NFC pro mobilní platby.
Akumulátor se pyšní kapacitou 5 000 mAh a je možné dobíjet jej výkonem až 33 wattů – z nuly na 50 procent je možné telefon dobít za 20 minut. Podporováno je i reverzní dobíjení drobného příslušenství výkonem až 5 wattů.
Nothing Phone (3a) Lite běží na operačním systému Android 15 s nadstavbou Nothing OS 3.5, který kromě typického designu obsahuje předinstalované aplikace Facebook a Instagram. Nothing slibuje 3 velké systémové aktualizace a 6 let bezpečnostních záplat – aktualizace na aktuální Android 16 by měla dorazit v první polovině příštího roku.
Cena a dostupnost
Nothing Phone (3a) Lite bude dostupný v černé a bílé barvě, v ČR se bude v prodávat v paměťové variantě 8/128 GB za cenu 6 399 korun. Telefon bude možné předobjednat 30. října, k dispozici bude od 4. listopadu.