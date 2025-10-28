Telefon jako billboard? Nothing chce zobrazovat reklamy přímo na zamčené obrazovce

- Značka Nothing chystá kontroverzní změny v prostředí Nothing OS 4.0
Značka Nothing se chystá aktualizovat své smartphony na nejnovější verzi operačního systému Android 16 s nadstavbou Nothing OS 4.0. V tuto chvíli běží na vybraných smartphonech značky otevřený beta program, ostrá verze by měla formou aktualizace dorazit někdy v příštích týdnech. Nothing OS 4.0 přinese vylepšený výkon a efektivitu, nové funkce založené na umělé inteligenci, extra tmavý režim nebo aktualizované vizuální rozhraní. Výrobce ale chystá i několik kontroverzních funkcí.
Předinstalované aplikace
Značka Nothing nyní prochází poměrně složitým obdobím. Její vlajkový model Nothing Phone (3) se pravděpodobně neprodává tak dobře, jak by si firma přála, a prodeje levnějších telefonů řady Nothing Phone (3a) patrně nepokryjí veškeré náklady. Britská společnost tak musí přemýšlet nad tím, jak si zvýšit příjmy. Jedním z těchto kroků jsou kontroverzní změny v prostředí Nothing OS 4.0, které firma transparentně popisuje ve svém blogovém příspěvku.
Jednou z chystaných změn je přeinstalace aplikací třetích stran přímo do systému. Tento krok činí většina konkurentů čili se nejedná o nic šokujícího. Nothing slibuje, že bude aplikace pečlivě vybírat a bude volit především populární aplikace, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že by si je uživatelé stejně nainstalovali – například Instagram. Nothing nicméně ve svém příspěvku nikde neuvádí, kolik takových aplikací bude a hlavně, zda je půjde klasicky odinstalovat.
Reklamy na zamykací obrazovce
Druhou chystanou novinkou je funkce nazvaná „Lock Glimpse“, která zjednodušeně řečeno může promítat na zamykací obrazovku „reklamu“, byť výrobce ve svém blogovém příspěvku tuto změnu popisuje opatrněji. Podle Nothing si uživatel bude moci na zamykací obrazovku nastavit svěží a vysoce kvalitní tapety (rozdělené do devíti kategorií), přičemž obrázek bude doprovázet text obsahující odkaz na dodatečné informace. Tato funkce údajně nebude uživatele rozptylovat, ale pouze rozšíří zážitek z používání systému.
Premiéra v Nothing Phone (3a) Lite?
Obě představené novinky mají být dostupné pouze na levnějších telefonech značky, pravděpodobně ale až na těch budoucích – v dosavadních modelech řady Nothing Phone (3a) bude tato funkce ve výchozím nastavení vypnutá. Nothing aktuálně pracuje na ještě levnějším telefonu Nothing Phone (3a) Lite, který pravděpodobně půjde na trh přímo s Nothing OS 4.0, a tedy i s výše uvedenými funkcemi.
Nothing Phone (3a) Lite má pohánět čipset MediaTek Dimensity 7300 v doprovodu 8 GB RAM. Telefon by měl být dostupný v černé a bílé variantě, podle upoutávky bude jeho záda zdobit blikající dioda suplující světelné efekty Glyph. Očekává se, že cena telefonu má být nastavena na cca 250 eur (asi 6 tisíc korun).