Již brzy ve vašich telefonech: Nothing OS 4.0 přináší AI a ještě temnější tmavý režim

- Značka Nothing oznámila novou verzi prostředí Nothing OS
- Čtvrtá generace přináší několik drobných změn, těmi největšími jsou extra tmavý režim a řídící panel umělé inteligence
- Nový systém by měl již brzy vyjít jako veřejná beta verze
Google letos vydal novou verzi Androidu o čtvrt roku dříve než v minulých letech, což přimělo výrobce smartphonů urychlit i vydávání aktualizací pro stávající telefony. V případě značky Nothing půjde nejnovější Android 16 do světa pod označením Nothing OS 4.0. Co všechno výrobce v systému vylepšil?
Nothing OS 4.0: extra tmavý režim a řídící panel umělé inteligence
Platforma Nothing OS se ve světě Androidu rozhodně řadí k těm vůbec nejoblíbenějším, britskému výrobci se podařilo systému dodat nejen originální vzhled, ale také zajímavé funkce a příkladné vyladění. Nová verze má jít v tomto ještě dál – podle Nothing má být čtvrtá verze systému ještě „vyšperkovanější“, přitom si stále ponechá svoji designovou jednoduchost.
Nothing OS 4.0 přináší aktualizované vizuální rozhraní s přepracovanou zamykací obrazovkou i nabídkou s přepínači rychlého nastavení – ta je nově méně přeplněná a nabízí širší úpravy jednotlivých přepínačů. Responzivnější má být posuvník jasu obrazovky a nové jsou i možnosti Always-on displeje. Nothing také do Nastavení přidal „extra tmavý“ režim, který má být navržen tak, aby ještě více šetřil namáhání očí i akumulátoru. Aktualizace rovněž přináší podporu dvou plovoucích ikon, díky kterým je možné rychleji přepínat mezi naposledy spuštěnými aplikacemi.
Vylepšovaly se i systémové aplikace – fotoaparát se nově rychleji spouští a má upravené rozhraní, chytřejší má být i galerie, která dostala nové ovládací prvky a předvolby. Systém se také dočkal nového řídicího panelu umělé inteligence, který v reálném čase ukazuje využívání aktivních jazykových modelů jako jsou Whisper, GPT-4o a Gemini Flash.
Nothing slibuje i několik obecných vylepšení – lepší výkonnost a stabilitu bezdrátových sítí a pochopitelně i lepší odezvu celého systému.
Kdy a pro které modely?
Nothing slibuje, že již brzy dorazí otevřená beta verze Nothing OS 4.0, přičemž jako první si ji budou moci vyzkoušet majitelé nového vlajkového modelu Nothing Phone (3), přesný harmonogram ale neznáme. Je nicméně jasné, že na nový systém mohou zapomenout majitelé Nothing Phone (1), který již dosáhl konce svého životního cyklu podpory.