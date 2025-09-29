Značka CMF se osamostatňuje od Nothing. Globální sídlo přesouvá do Indie

- Společnost Nothing vyčleňuje ze svého portfolia značku CMF
- Ta bude nadále působit jako nezávislý subjekt se sídlem v Indii
- Cílem je udělat z CMF prvního indického výrobce smartphonů s globálním dosahem
Britská společnost Nothing, za kterou stojí spoluzakladatel OnePlus Carl Pei, předloni založila značku CMF. Zatímco produkty Nothing cílí na náročnější publikum, CMF se zaměřuje na cenově dostupnou elektroniku s důrazem na design a udržitelné materiály. Produkty CMF se k mateřské značce hlásily – jednak využívaly její software a také byly označované jako CMF by Nothing. To se ale pravděpodobně brzy změní, značka CMF totiž byla minulý týden vyčleněna z rodiny Nothing do samostatného subjektu.
CMF se stěhuje do Indie
Značka CMF bude mít nově sídlo v Indii a bude působit zcela samostatně – bude mít vlastní vývoj, výzkum i výrobu. Cílem je vytvořit z CMF první indickou značku smartphonů, která se prosadí i na globálním trhu. Značka CMF je na indickém trhu velmi populární – díky své agresivní cenové strategii byla ve 2. letošním kvartálu nejrychleji rostoucí mobilní značkou a její tržní podíl dosáhl 2 procenta.
Společnost CMF uzavřela v Indii několik strategických partnerství, jednak s lokálními mobilními operátory a jednak s firmou Optiemus, s níž má v plánu v příštích třech letech investovat do vývoje a výroby 100 milionů dolarů. Ve stejném období má tento společný podnik v plánu vytvořit v Indii 1 800 nových pracovních míst. To celé se děje s požehnáním indické vlády, koneckonců Carl Pei tuto novinku oznámil na síti X, kde je vyfotografován s indickým ministrem elektroniky a informačních technologií Ashwinim Vaishnawem.
Had the honor of meeting Minister Shri @AshwiniVaishnaw – the driving force behind Make in India and the country’s thriving tech ecosystem. There is no doubt; India will play a key role in shaping the future of the global smartphone industry.
We discussed our journey with… pic.twitter.com/M1Gyzet6Qg
— Carl Pei (@getpeid) September 25, 2025
CMF má v plánu i pod novým vedením produkovat podobně orientované produkty jako doposud, tedy designově zajímavá a dostupná zařízení s cenou pod 200 dolarů (asi 4 500 korun s DPH).
Remix everything.
Headphone Pro. 29 September. pic.twitter.com/8zyY3DwkZZ
— CMF by Nothing (@cmfbynothing) September 17, 2025
Prvním samostatným produktem od CMF se patrně stanou náhlavní sluchátka CMF Headphone Pro, která mají být představena již dnes. Zajímavé je, že v propagačním videu je na sluchátkách stále uveden nápis „CMF by Nothing“.