Značka CMF se osamostatňuje od Nothing. Globální sídlo přesouvá do Indie

Jakub Karásek
Jakub Karásek 29. 9. 18:00
0
CMF Phone 2 Pro v podrobné české recenzi
  • Společnost Nothing vyčleňuje ze svého portfolia značku CMF
  • Ta bude nadále působit jako nezávislý subjekt se sídlem v Indii
  • Cílem je udělat z CMF prvního indického výrobce smartphonů s globálním dosahem

Britská společnost Nothing, za kterou stojí spoluzakladatel OnePlus Carl Pei, předloni založila značku CMF. Zatímco produkty Nothing cílí na náročnější publikum, CMF se zaměřuje na cenově dostupnou elektroniku s důrazem na design a udržitelné materiály. Produkty CMF se k mateřské značce hlásily – jednak využívaly její software a také byly označované jako CMF by Nothing. To se ale pravděpodobně brzy změní, značka CMF totiž byla minulý týden vyčleněna z rodiny Nothing do samostatného subjektu.

CMF se stěhuje do Indie

Značka CMF bude mít nově sídlo v Indii a bude působit zcela samostatně – bude mít vlastní vývoj, výzkum i výrobu. Cílem je vytvořit z CMF první indickou značku smartphonů, která se prosadí i na globálním trhu. Značka CMF je na indickém trhu velmi populární – díky své agresivní cenové strategii byla ve 2. letošním kvartálu nejrychleji rostoucí mobilní značkou a její tržní podíl dosáhl 2 procenta.

Společnost CMF uzavřela v Indii několik strategických partnerství, jednak s lokálními mobilními operátory a jednak s firmou Optiemus, s níž má v plánu v příštích třech letech investovat do vývoje a výroby 100 milionů dolarů. Ve stejném období má tento společný podnik v plánu vytvořit v Indii 1 800 nových pracovních míst. To celé se děje s požehnáním indické vlády, koneckonců Carl Pei tuto novinku oznámil na síti X, kde je vyfotografován s indickým ministrem elektroniky a informačních technologií Ashwinim Vaishnawem.

CMF má v plánu i pod novým vedením produkovat podobně orientované produkty jako doposud, tedy designově zajímavá a dostupná zařízení s cenou pod 200 dolarů (asi 4 500 korun s DPH).

Prvním samostatným produktem od CMF se patrně stanou náhlavní sluchátka CMF Headphone Pro, která mají být představena již dnes. Zajímavé je, že v propagačním videu je na sluchátkách stále uveden nápis „CMF by Nothing“.

