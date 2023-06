Nothing Phone (2) dostane jedinečný nabíjecí kabel. Šéf firmy zveřejnil jeho obrázek

Značka Nothing je posedlá průhledností

Ke smartphonu Nothing Phone (2) bude dodávat kabel s průhlednými koncovkami

Premiéra se uskuteční za necelý měsíc

Značka Nothing se chystá na odhalení svého druhého smartphonu. Nothing Phone (2) bude oficiálně představen 11. července, a oproti loňskému modelu přinese několik vylepšení, které jej posunou blíže lepší konkurenci. Šéf firmy Carl Pei nyní zveřejnil obrázek originálního příslušenství, které najdete s Nothing Phone (2) v balení.

Nabíjecí kabel s průhlednými koncovkami

Firma Nothing je posedlá průhledností. Částečný pohled pod „kapotu“ si můžete užít u jejího prvního smartphonu, u jeho špendlíčku pro vysouvání SIM, a také u všech tří modelů bezdrátových sluchátek. Transparentní budou pochopitelně i záda chystaného Nothing Phone (2), avšak výrobce půjde ještě dál – v balení s tímto telefonem najdete i USB-C kabel s průhlednými koncovkami. Vzhled nabíjecího kabelu ukázal na Twitteru sám šéf Nothing Carl Pei.

Samotný kabel bude mít bílou barvu, ovšem na jeho koncích najdeme USB-C konektory z části obalené průhledným plastem. Na něm se nachází nejen logo výrobce, ale také šest různých kruhů, jejichž funkce bude pravděpodobně pouze estetická. Carl Pei chce zřejmě učinit průhledné kabely Nothing stejně jedinečné jako u jeho minulé firmy OnePlus – ta od svého počátku vystupuje z šedi tím, že ke svým telefonům přikládá kabely v zářivě červené barvě.

Jsme zvědaví, zda Nothing společně se svým druhým telefonem představí i průhledný nabíjecí adaptér. Ten současný, který se k Nothing Phone (1) prodává zvlášť, je pouze „zalitý“ do průhledného plastu, avšak žádné útroby neobnažuje.

Chystaný Nothing Phone (2) dostane oproti současné generaci výrazně posílené parametry – v jeho útrobách bude tikat loňský vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, potvrzen je dále 6,67″ AMOLED displej a akumulátor s kapacitou 4 700 mAh. Nothing také slibuje lepší softwarovou podporu, která má zahrnovat 3 velké aktualizace Androidu a 4 roky bezpečnostních záplat.