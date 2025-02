Nothing má z ostudy kabát. Chtěl se vytáhnout na Apple, nakonec se mu musel omluvit

Nothing zveřejnil video, ve kterém srovnává fotoaparáty Phone (3a) a iPhonu 16 Pro Max

V části týkající se stabilizace ovšem omylem porovnávala svůj hlavní fotoaparát s širokoúhlým u iPhonu

Za tento přešlap se firma rychle omluvila

Udělat si srandu ze své konkurence, to není nic výjimečného. Udělat ale takové popíchnutí tak, aby bylo vkusné, vtipné a rozhodně nepůsobilo trapně, to je už trochu jiná disciplína. O tom se nyní přesvědčila britská značka Nothing, jejíž kreativní tým se rozhodl, že si udělá legraci z jednoho z největších výrobců chytrých telefonů na světě, kalifornského Applu. Myšlenka přitom nebyla špatná – ve videu proti sobě postavili Phone (3a) proti iPhonu 16 Pro Max a porovnávali výstup z jejich fotoaparátů.

Nothing omylem porovnával neporovnatelné

Vzhledem k tomu, že v této oblasti platí iPhone dlouhodobě za standard, je takové porovnání na místě. Co ovšem pozorné oko zaujalo je srovnání stabilizace při natáčení videa, ze kterého vychází Nothing Phone (3a) jako jasný vítěz. A právě toto srovnání přišlo některým lidem podezřelé a nutno říci, že oprávněně – Nothing totiž neporovnával výstupy z hlavních fotoaparátů, ale v případě iPhonu 16 Pro Max měl „omylem“ vybraný širokoúhlý fotoaparát, který není stavěný na natáčení záznamů ve vysoké kvalitě. Nothing tímto převážil misky vah výrazně na svou stranu.

Netrvalo dlouho a pod propagačním videem se začaly objevovat komentáře, které na tuto skutečnost upozornily. Nothing promptně zareagoval a za celou situaci se omluvil: „Ahoj všichni, během dne jsme natáčeli všemi objektivy (občas jsme jeli na kole jednou rukou po hrbolaté silnici) a při úpravách byl omylem použit klip natočený širokoúhlým objektivem iPhonu 16 Pro Max, místo klipu natočeného hlavním fotoaparátem. Nebyl v tom žádný záměr uvést v omyl a při dalších srovnáních si dáme větší pozor, abychom zajistili ještě větší kontrolu. Vážíme si toho, že nás všichni bedlivě kontrolujete!“, stojí v příspěvku pod videem.

Nothing si ze své konkurence dělá legraci poměrně pravidelně, tudíž není velkým překvapením, že je v tomto ohledu pod drobnohledem a občas to zkrátka nevyjde. Ačkoli nejlepší odpovědí na úspěch ostatních by byl skrze vlastní úspěch, vzhledem k velké konkurenci je to pro menší značky v řadě ohledů obtížnější, než by se mohlo zdát. Vypadá to, že se Nothing z tohoto přešlapu poučí, nicméně se nezdá, že by se svou strategií popichování velkých technologických gigantů chtěl v dohledné době přestat.