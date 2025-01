Nothing Phone (3) má být plnohodnotná vlajková loď. Bude konkurovat těm nejlepším?

Značka Nothing letos údajně představí tři nové telefony

Nejvýše má stát Nothing Phone (3), který bude údajně plnohodnotnou vlajkovou lodí

Nevíme, zda dostane nejvýkonnější hardware, můžeme se však těšit na vyladěné prostředí prošpikované umělou inteligencí

Technologická značka Nothing, za kterou stojí spoluzakladatel OnePlus Carl Pei, vznikla v roce 2020 a za tu dobu přivedla na svět několik smartphonů a bezdrátových sluchátek. Jejich společným jmenovatelem je neotřelý design využívající průhledných ploch odhalujících některé technické detaily. Britská firma má na svém kontě tři smartphony, ovšem žádný z nich nepatřil mezi absolutní špičku – nejblíže k ní měl Nothing Phone (2) z roku 2023. S jeho řadovým nástupcem chce jít Nothing ještě o stupínek výše.

Nothing Phone (3) má být vlajkovou lodí se vším všudy

Ke známému informátorovi Evanu Blassovi aka Evleaks se dostal neveřejný email, který v první pracovní den letošního roku rozeslal Carl Pei všem svým zaměstnancům. Pei ve svém sdělení zhodnotil rok 2024 jako úspěšný, neboť se v něm společnost Nothing stala nejrychleji rostoucí značkou ve světě smartphonů a sluchátek. Všichni ale víme, že z nuly se roste snadno, a proto je důležité v ambicích nepolevovat.

Usínání na vavřínech Nothing rozhodně neplánuje, právě naopak. Carl Pei v emailu prozradil, že v roce 2025 jeho firma uvede na trh vlajkový smartphone Nothing Phone (3), který má přinést průlomové inovace v uživatelském prostředí s důrazem na využívání umělé inteligence. Nothing chce s její pomocí vytvořit technologii, která má odemknout potenciál každého uživatele a učinit jeho život jednodušším.

Na potvrzení konkrétní výbavy je ještě brzy, nicméně je možné, že se již za pár týdnů začnou objevovat první střípky, ať už z oficiálních, či neoficiálních zdrojů. Pei totiž prozradil, že chystaný vlajkový smartphone spatří světlo světa již v 1. kvartálu letošního roku. Zatím nevíme, zda v Nothing do jeho útrob vloží aktuálně nejlepší komponenty, aby mohl soupeřit se současnou špičkou, anebo se budou držet při zemi, aby přišli s cenově dostupným, ale dobře vybaveným zařízením.

Nothing Phone (3) by neměl být v letošním roce jediným telefonem britské značky, proslýchá se, že se dočkáme uvedení rovnou tří nových modelů. Jedním z nich by měl být odlehčený Nothing Phone (3a) se Snapdragonem 7s Gen 3 pod kapotou.