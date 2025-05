Nothing a Prusa Research spojují síly. Do designové soutěže se může zapojit každý z vás

Britská společnost Nothing spojila síly s českou firmou Prusa Research

Společně vyhlásili soutěž o to, kdo navrhne zadní kryt, doplněk nebo příslušenství pro CMF Phone 2 Pro

Přihlášky se uzavírají 14. června

Popularita 3D tisku je v posledních letech na vzestupu a značný podíl na tom má také česká společnost Prusa Research, která patří mezi přední výrobce 3D tiskáren na světě. Tisknout si doma věci pro osobní potřebu je sice zábavné a užitečné, nicméně to příliš nerozšiřuje povědomí o všech možných výhodách 3D tisku, čehož si jsou v pražských Holešovicích evidentně vědomi – proto nyní v rámci své iniciativy Printables by Prusa Research zahájili spolupráci s britskou technologickou značkou Nothing.

Vytiskněte si vlastní příslušenství

Partnerství bylo oznámeno u příležitosti oznámení vítězů druhé edice projektu Community Edition, která má za cíl vyhledávat talentované designéry a umožnit vznik jejich nápadů pod hlavičkou společnosti Nothing. Z českého pohledu je nicméně zajímavější vzniklá spolupráce mezi CMF by Nothing a Printables by Prusa Research, kterou zahájili novou designovou soutěž u příležitosti nedávno uvedeného CMF Phone 2 Pro na trh.

Účastníci mají za úkol navrhnout zadní kryt, doplněk nebo příslušenství, které změní vzhled, pocit nebo funkci CMF Phone 2 Pro. Nejen kreativní majitelé 3D tiskáren se tak mohou zapojit do mezinárodní soutěže a vymyslet zajímavý produkt, který by se ve finále mohl dostat až na pulty obchodů. Přihlášky se uzavírají 14. června a vítězové budou oznámeni krátce poté. V době psaní článku se na stránkách Printables objevilo přes 200 soutěžních vstupů, mezi nimiž se nachází například zadní kryt určený pro fanoušky aktuálního fotbalového mistra České republiky, kryt s přihrádkou na bezdrátová sluchátka nebo dokonce popruhy pro připevnění telefonu na kočku.

Česká firma Prusa Research byla založena v roce 2012 a patří mezi největší výrobce 3D tiskáren na světě. Kromě samotných tiskáren vyvíjí také vlastní software či vyrábí vlastní filament. Oproti tomu Nothing je britská technologická společnost, která vznikla v roce 2020 a kterou založil Carl Pei, spoluzakladatel společnosti OnePlus.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.