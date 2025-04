Recenze CMF Phone 2 Pro: svěží impulz pro střední třídu

CMF bourá dogmata, že levný telefon je tuctový a Android je pro geeky

Stylovce Phone 2 Pro pár věcí k dokonalosti chybí, ale dojmy zanechala velmi pozitivní

Bratříček známější značky Nothing cenou 6 299 Kč vrhá rukavici Samsungu i Xiaomi, zvednou ji?

„Sháním nějaký obyčejný mobil, aby to moc nestálo, ale aby fungoval.“ Klasické zadání, pod kterým se schovává spousta úskalí. Pokud se nemá cena pohybovat okolo deseti tisíc mimo bazary, padne volba na Android. A začne to: „Levný Samsung ne, ten je vykleštěný jak sluha ve středověkém harému, v desítkách modelů Xiaomi se nevyzná ani Xiaomi samotné…“ Značek vám zbyde ve výběru dost, ale nenapadá mě žádná, která by vystoupila z davu, měla charisma a zanechala dobrý dojem i po prvním seznámení. Nothing včetně svého sub-brandu CMF je výjimkou.

Nejlepší však je, že prvním dojmem pozitiva neskončí. S potěšením musím oznámit, že mám konečně značku, kterou můžu nenáročným uživatelům nabídnout jako alternativu k oškubaným sourozencům luxusních vlajkovek.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Jiní přibalí nothing, CMF přidává kryt

Je to paradoxní situace. U drahých vlajkovek najdete s bídou kabel, zatímco z krabiček levnějších kousků vytáhnete všechno, co do startu potřebujete. CMF Phone 2 Pro nešetří. Nabíječka sice chybí, ale jinak si nic navíc dokupovat nemusíte.

Kromě telefonu v balení najdete i silikonový kryt na záda a už z výroby je displej chráněný alespoň folií, aby přežil do doby, než se rozhodnete pro účinnější ochranu. Zmínit musím i kabel a sponku na vysunutí SIMky. Stejně jako Nothing se ani CMF nespokojilo s obyčejným drátem a podobu telefonu obtisklo i do špendlíku k otevření šuplíku – je stejně oranžový a podobně hranatý. Hezký detail doplňující úvodní slova o výrobci napsaná na krabičce!

Oranžový fešák

CMF je už podle významu zkratky (Color, Material, Finish) designovka, a svému názvu dostojí na 100 %. Mezi tuctovými smartphony konkurence vyčnívá jak jednorožec pasoucí se mezi stádem krav. Hodně tomu napomáhá oranžová na zádech testovaného kousku, ale ani decentnější barevné varianty si nespletete.

Už dlouho se mi nedostal do rukou mobil, kde se kombinují na jedné ploše dvě povrchové úpravy, přitom duo kartáčovaného a hladkého kovu vypadá neotřele, i kdyby si CMF odpustilo vložený kruh tvořící protějšek ke stříbrem orámovaných objektivů. Přiznané šrouby jsou pak jen třešničkou na dortu. Přesto nějakým kouzlem Phone 2 Pro nepůsobí přehnaně extravagantně nebo přeplácaně.

A co víc, i v ruce design funguje skvěle! Telefon v ruce neklouže, prsty přirozeně budou ovládat hlasitost i přeskakovat mezi vypínačem a Essential klávesou, pokud se ji rozhodnete používat. Já si na ni sice nezvykl, ale pořád věřím, že se objeví možnost, jak ji přemapovat na něco užitečného. Stisk samotných kláves sice není dokonalý, okem drobný pohyb zachytíte, ale pohmatem si nevšimnete.

Doporučuji si však projít barevné varianty vedle sebe, protože se od nich odvíjí i povrch. Černá a světle zelená kryje na zádech sklo, bílá by měla připomínat obkladačky z pískovce, a jen zmíněná oranžová spoléhá na kov.

Vytknout tak můžu jen tři věci. Za prvé, povrch na oranžových zádech se ochotně umatlá, stačí jen trochu zpocená dlaň a hned abyste leštili. Za druhé, kvůli vyčnívajícím fotoaparátům se zařízení na stole houpe. Třetí výtka už je obhajitelná: telefon dostal rating jen IP54. Certifikace něco stojí a ochrana proti dešti pokryje většinu potřeb, ale nikdy nebudete mít jistotu, že telefon přežije letní bouřku nebo neumře na polití čajem. Je to akceptovatelná daň za nižší cenu? Sami si řekněte, jestli byste si třeba tisícovku připlatili.

Jeho jasnost, displej Amoled I. Sytý

AMOLED displeje už dávno nejsou výsadou dražších modelů a k Full HD rozlišení se už taky nemodlíme. Úhlopříčka se stabilizovala na zhruba 6,7″. Do tohoto středního proudu skočil CMF Phone 2 Pro po hlavě a okamžitě se ztratil mezi ostatními.

Rozlišení 2392 × 1080 pixelů pro diagonálu 6,77″ bohatě stačí. Obrazovka dokáže rozlišit 1,07 miliard barev a změnit odstín 120× za sekundu. Nechává přitom uživateli svobodu, jestli bude setrvávat na 60, nebo 120 Hz, či jestli nechá na automatice, kterou frekvenci vybere systém. Maximální jas udávaný výrobcem dosahuje 3000 nitů, typickou hodnotou je pak 800 nitů. Provést jsem dokázal jen laické srovnání s S23U. Ta by po vynucení mimořádného jasu měla dosahovat cca 830 nitů, přičemž vedle CMF s maximálním jasem vypadala jako ten chudší z rivalů. Smekám před výrobci, technologie pokročila.

Do obrazovky je integrovaná i optická čtečka otisků. Se spolehlivostí vám vrásky na čele nevyhloubí, zato s palcem pěkně zacvičí. Máte buď na výběr si zespod mobil zapírat malíčkem, nebo přejít z tlačítek na gesta a z otisků na skenování tváře. Telefon sice v dlani bezpečně udržíte v obou případech, jednoruční ovládání však jde aktivovat jen při navigaci gesty – tlačítkáři mají smůlu.

Vyslyšena byla přání těch, co rádi probouzejí a zhasínají obrazovku poklepáním, alternativou je i aktivace pohybovým senzorem. Nenašel jsem jen režim zvýšené citlivosti, ale jinak v možnostech nic podstatného nechybí, AOD displej podporuje včetně PWM a filtr modrého světla taky nechybí, byť je překladem trochu zamaskovaný za noční režim.

Telefon jak maratonec: hubený a vytrvalý

U telefonu tenkého jen 7,8mm byste možná nečekali dlouhou výdrž, ale 5000 mAh v baterii slibuje v kombinaci s úsporným procesorem slušný „dolet“. A nespletli byste se, po dlouhé době je CMF telefonem, u kterého bych se nebál vyjet na víkend bez nabíječky. Drobnou sebekázeň by sice takový plán vyžadoval, ale pokud si chcete během této doby odehrát denní úkoly v oblíbené hře, nebudete si takové marnění energií vyčítat.

S baterií se pojí 33W nabíjení, které může kočírovat z nevhodně pojmenovaného menu Stav baterie, v němž byste tušili spíš informace o počtu nabíjecích cyklů a životnosti obecně. Skrývá se však pod ním režim chytrého nabíjení a možnost limitovat maximální úroveň nabití. S výjimkou těchto procent se však bavíme o možnostech na úrovni chci/nechci, Nothing do větší hloubky jít nechce. I přes občasná překladová škobrtnutí se drží jednoduché struktury čistého Androidu s příchutí puntíkovaných fontů.

Překvapivě v těchto on/off nabídkách chybí možnost naplánovat vypnutí a zapnutí telefonu. U většiny zařízení s čipy Mediatek tato volba mohla ušetřit hektické ráno, když náhodou budík nezvonil kvůli vypnutému mobilu, ale to už se bavíme spíš o hypotetických scénářích.

Naměřená rychlost nabíjení 33W adaptérem* Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 30 minut 51 minut 85 minut 113 minut

*) Nabíjení probíhalo 65W adaptérem A065RP25P od HP

Paměťové karty přežily!

U dražšího telefonu čekáte rychlé reakce. Maximální výkon je teoretickou metou, o kterou se přetahuje pár vyvolených, ale analogie s auty se sama nabízí. Všichni víme, jak je rychlá formule, ale stejně jezdíme něčím úplně obyčejným, protože to stačí. CMF Phone 2 Pro je přesně tou Škodovkou, která vás přepraví z bodu A do bodu B.

Pohání ji Mediatek Dimensity 7300 Pro. Zvláštní je, že ono Pro se objevuje jen ve spojení se značkou CMF – podle specifikací přímo ze zařízení se jedná o čip MT6878V/ZA, což je běžný Dimensity 7300, poskládaný ze čtyř jader Cortex-A78 na 2,5 GHz a čtveřice A55 na 2 GHz. Víc než označení vás však asi bude zajímat, jak se CMF Phone používá.

Jedním slovem, plynule. V systému se dočkáte plynulých animací, přepínání mezi chatem a Facebookem taky netrvá déle, než byste se začali nudit. Až u dynamických her je patrná občasná váhavost, kdy se cukne animace, nebo koukáte, jak se načítá další level a nevzpomínáte si, že byste něco takového u jiného zařízení viděli. Čísla z benchmarků v tomto kontextu vypadají hůř, než jaký mají reálný význam.

Kladně hodnotím i management tepla. Z telefonu jsem dokázal dostat 44 °C a přitom nebyl problém ho udržet v ruce bez újmy na pohodlí. Netuším, na kolik za to můžou teplovodivé vrstvy z grafitu či zda se mobil dokáže chladit už jen rozložením tepla po celém povrchu z kovu, ale zabírá to.

Svůj podíl na příjemném používání má i 8 GB RAM, ať už se ji rozhodnete zdvojnásobit virtuální operační pamětí, nebo ne. Páruje se k ní 128, nebo 256 GB úložiště, která je o 700 Kč dražší. A pozor, přidat se dá i paměťová karta, pokud nebudete chtít volat ze dvou čísel najednou! Z pohledu technologií možná krok zpátky, ale na možnosti naházet si média na kartu nevidím nic špatného.

NothingOS 3 spojuje design s přímočarostí

V úvodu jsem zmínil, že Android v podání Nothing respektive CMF není záležitost pro technoidy. Bere si hodně z čistého systému jak ho prezentuje Google, jenže netlačí na radikální řešení a sem tam přidá i vlastní drobnou změnu, aby si zachoval tvář i funkce.

Nejviditelnější úpravou je retro grafika poskládaná z teček a ladění prvků do černé, červené a krémově bílé. Někdy je tato stylistika hůř čitelná a pochopitelná, ale nemůžu popřít, že zaujme. Její potíže nastávají ve chvíli, kdy si nevystačíte s předinstalovanými aplikacemi a widgety nebo si pozměníte barevnou paletu prostředí.

Změnou oproti AOSP prošla i rychlá nastavení, u kterých Nothing může jít konkurenci vzorem. Pixely od Googlu používají dva sloupce velkých bublin. Samsung má velké bubliny pro Bluetooth a Wi-Fi, za které lepí další zkratky a zbytek ovladačů umisťuje do matice. CMF s nástavbou NothingOS 3.2 vychází z mřížky 4×4 body, ale některé ovladače umožňuje roztáhnout podobně jako widgety na ploše. Nejlépe toho využívá volič zvukových režimů. V kompaktním rozložení cykluje mezi tichým profilem, vibracemi a vyzváněním, ve full-size verzi se ale indikátor roztáhne na šířku, takže můžete rovnou jít na jisto.

Jak krásné by bylo, kdyby se tenhle nápad rozšířil a rovnou šlo spojit se svítilnou i intenzita jasu, k poloze by se volila lokace přesná a přibližná, z denního a nočního režimu by se stalo celé barevné spektrum a k přepínači mobilních dat by se přidružila volba pro používané sítě, abyste třeba mohli v telefonu vypnout 5G, pokud ho v CMF nechcete používat. Užitečnou maličkostí z jiného soudku je vypínání ikon ze stavového řádku, kdy můžete schovat třeba použití VPN a zapnout si místo ní rychlost internetu.

Zdá se mi, že tyto drobnosti NothingOS odemyká, aby si případní zákazníci mohli telefon přizpůsobit co nejvíc tomu, co už znají ze starších verzí Androidu. Novými funkcemi totiž systém nijak nehýří. Vystačit si musíte s barevnými tématy, herním režimem a několika zkratkami k foťáku či chytrým asistentům. I ta podpora pro plovoucí okno je řazená mezi experimentálními funkcemi, natož abyste měli v nástavbě integrovanou nějakou nástrojovou lištu.

Největším bonusem od CMF by měl být Essential Space, nota bene když dostal vlastní tlačítko. Myšlenka psát si do mobilu deníček je mi ze své podstaty cizí, a varování o předběžném přístupu a kapacitě pouhých 150 MB mě odradily úplně. Svou šanci tahle legrácka dostala u Nothing Phone 3a a promarnila ji. To už vidím jako přínosnější (byť otravnou) snahu posílit zabezpečení nejen šesti roky záplat a třemi roky aktualizací Androidu, ale i častějším vyžadováním potvrzení. Spousta uživatelů si neuvědomuje, jak riskantní může být nastavení vypnutí displeje po 10 minutách nebo připojení přes USB k počítači, a tak CMF tyto události podmiňuje biometrickým ověřením.

Fotoaparát vidí do dálky i do šířky

Nezávidím ani trochu kouzelníkům z divize obstarávající mobilní fotoaparáty. Cena je drží pod krkem, je jim jasné, že s jedním nebo dvěma objektivy si už nevystačí, počet megapixelů už ohromí jen největší laiky a do toho i amatér pozná, jestli fotka vypadá dobře či ne. Takové zadání snad ani nejde splnit dobře.

CMF Phone 2 Pro dělá, co může. Odškrtává si zoom i ultraširoký objektiv, výrobci ke cti slouží, že se nepokoušel stavět Potěmkinovu vesnici kamerou pro hloubku ostrosti. Rovněž si můžete odfajfkovat natáčení ve 4K rozlišení, byť jen ve 30 FPS.

Na papíře celá sestava vypadá slibně:

50MPx hlavní snímač se světelností f/1.88 a elektronickou stabilizací

50MPx teleobjektiv s f/1.85, EIS a dvojnásobným optickým přiblížením

8MPx ultraširoký objektiv s f/2.2 a zorným polem 119,5°

16MPx selfie kamera s f/2.45

Denní snímky vypadají výborně. Cvakáte, prohlížíte si je v mobilu, sdílíte, a začnete si v duchu říkat, jak jsou hloupí ti, co za mobil zaplatí pětkrát tolik, co vy za CMF. Pak se ale koukáte na velkém monitoru a najednou se vám něco nezdá. Občas je i objekt ve středu snímku mázlý, listí na stromech je jak namalované štětečkem, barvy přesaturované a občas optika neodhadne ani vyvážení bílé. To, co na displeji vypadá atraktivně, najednou působí nepřirozeně, a ačkoli umí CMF příjemně překvapit, stoprocentně se na něj spolehnout nemůžete.

Ukázky z hlavního fotoparátu

Po západu slunce pak jde kvalita dolů ještě víc. Optická stabilizace chybí a pokud nejste trénovaný odstřelovač, asi ani nedokážete udržet mobil v klidu dost na to, aby snímek nebyl rozmazaný. U videa si telefon poradí lépe, ale statický snímek v 80 % případů skončil jak dva snímky přes sebe.

Ukázka zoomu

Ani tak ale není úspěch zaručen. 4K rozlišení při 30 snímcích za sekundu by při ceně telefonu stačilo, ale občas se dá zpozorovat jakési chvění či vlna, která se přežene scénou a kazí tak kvalitu. Ve dne se pak může opakovat situace s přesvětlením.

Ukázky nočních snímků

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Závěrečné hodnocení

Kompromisy se daly čekat a bylo by chybou je automaticky chápat jako nedostatky. S tímto předpokladem nemůžu CMF jinak než pochválit. Přináší originální identitu do kategorie, kde se čeká uniformita, nebojí se odlišovat, ale stále dbá pravidla, že design nesmí být důležitější než ergonomie.

Pokud jste doteď měli dojem, že u low-endu nebo střední třídy bychom se měli omezovat jen na etablované značky, protože ostatní znamenají riziko failů, klidně si CMF zařaďte do filtru v e-shopu. Je to poctivě zpracované zařízení, které své limity nezastírá, ale umně s nimi pracuje.

Konkurencí by mu mohl být Samsung Galaxy A25, ale ten je výkonnostně slabší a postrádá byť jen základní optický zoom. Konkurovat by mohl nižší cenou. Cenově bližší by byl model Galaxy A35, ale i ten má o 2 GB menší RAM a rovněž mu chybí zoom. V jeho prospěch ale argumentuje rating IP67.

V oficiální distribuci bude CMF Phone 2 Pro k dispozici v černé a bílé barvě v kombinaci 8+128 GB paměti. Ostatní barvy i verze s 256GB pamětí budou dostupné pouze na webu Nothing

Zajímavou volbou může být Redmi Note 14 Pro 5G poháněný čipsetem Mediatek Dimensity 7300 Ultra, vybavený 45W nabíjením a 200MPx opticky stabilizovaným fotoaparátem, navíc s krytím IP68, ale zase mu chybí zoom a nástavba HyperOS je hyper-přeplácaná. Pak by zase dala do výběru zařadit Motorola Moto G75 či rovnou lovit ve známých vodách u Nothing Phone 2a, a to už jsme zase skoro u CMF. Jejich Phone 2 Pro si své místo na trhu rozhodně zaslouží a kdo značku vynechá jen proto, že mu ta tři písmenka nic neříkají, ochudí sám sebe.

CMF Phone 2 Pro 7.5 Design a zpracování 8.4/10

















Výkon a optimalizace 6.6/10

















Hardwarová výbava 7.4/10

















Fotografie a video 6.8/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady nápaditý design

ultrawide i teleobjektiv

jednoduchý systém

cena

výdrž na nabití

podpora paměťových karet Zápory chybí IP67

slabší výkon

Essential Space

Autor článku Michal Maňák Šťoural, vyléčený rootovač a věčný skeptik, který byl několikrát donucen své definitivní názory pod tíhou argumentů přehodnotit. Zajímají mě věci na baterky i lidský pohon, military pak pasivně ve světě reálném a aktivně v tom virtuálním. Zkrátka někdo, kdo se nechce brát úplně vážně.