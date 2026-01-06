Nostalgie za sedm stovek? Nový ovladač promění váš telefon ve starý dobrý Game Boy

- GameSir začal prodávat bezdrátový ovladač Pocket 1 za cenu 34,99 dolarů s designem připomínajícím klasický Game Boy
- Ovladač se připevňuje na spodní část telefonu, podporuje výhradně režim na výšku
- Na trhu čelí konkurenci podobných produktů včetně nedávno oznámeného 8BitDo FlipPad, který dorazí v létě 2026
Výrobce herního příslušenství GameSir uvedl na trh mobilní ovladač Pocket 1, který mění smartphony na kapesní herní konzoli v duchu Game Boye. Zařízení je aktuálně v předprodeji za 34,99 dolarů (přibližně 750 korun) prostřednictvím oficiálního webu výrobce, přičemž zákazníkům slibuje dodání 15. března.
První vertikální
Pocket 1 je první vertikální ovladač ve firemním portfoliu GameSir. Na rozdíl od běžných teleskopických ovladačů navržených pro horizontální hraní se Pocket 1 upevňuje na spodní část telefonu pomocí pojistného svorkovacího mechanismu a podporuje tak výhradně režim na výšku.
To by mohl být poměrně velký handicap, na druhou stranu jde očividně o řešení cílící především na hráče retro her a emulátorů, které tradičně využívají vertikální orientaci displeje. Ostatně pokud starý dobrý Game Boy pamatujete, určitě víte, že širokoúhlý displej zrovna neměl. Proto zrovna v tomhle konkrétním příkladě vertikální orientace nejen že nevadí, je přímo žádoucí.
Oldschool hardware
Ovladač disponuje klasickým barevným schématem připomínajícím originální Game Boy, včetně křížového D-padu na levé straně a čtyř (jakkoliv měl původní Game Boy samozřejmě jen dvě) ABXY tlačítek vpravo. GameSir doplnil základní ovládací prvky o membránová akční tlačítka Start a Select a triggery a bumpery na zadní straně.
Zařízení se k telefonu připojuje bezdrátově přes Bluetooth, což zajišťuje kompatibilitu jak s Androidem, tak potenciálně i s iOS. Díky vyříznutí ve spodní části lze telefon dobíjet i během hraní. Pocket 1 váží pouhých 62,2 gramu, měří 7,8 × 7,1 × 2,1 centimetru a obsahuje 600mAh baterii.
Niche trh s velkou konkurencí
Na trhu mobilních ovladačů není Pocket 1 ani zdaleka sám a čelí rostoucí konkurenci. Právě v těchto dnech na veletrhu CES 2026 společnost 8BitDo představila podobný produkt nazvaný FlipPad, který dorazí na pulty obchodů letos v létě. Klíčovým rozdílem oproti GameSir bude fyzické USB-C připojení místo Bluetooth a absence předních tlačítek.
Dalšími konkurenty jsou například Abxylute M4 Snap-On Controller nebo MCON Magnetic Controller. GameSir Pocket 1 poprvé ukázal na Tokyo Game Show, kde vzbudil zájem návštěvníků svým nostalgickým designem kombinovaným s moderními funkcemi.