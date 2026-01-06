TOPlist

Nostalgie za sedm stovek? Nový ovladač promění váš telefon ve starý dobrý Game Boy

Adam Homola
Adam Homola 6. 1. 14:00
0
Mobilní ovladač Gamesir Pocket 1
  • GameSir začal prodávat bezdrátový ovladač Pocket 1 za cenu 34,99 dolarů s designem připomínajícím klasický Game Boy
  • Ovladač se připevňuje na spodní část telefonu, podporuje výhradně režim na výšku
  • Na trhu čelí konkurenci podobných produktů včetně nedávno oznámeného 8BitDo FlipPad, který dorazí v létě 2026

Výrobce herního příslušenství GameSir uvedl na trh mobilní ovladač Pocket 1, který mění smartphony na kapesní herní konzoli v duchu Game Boye. Zařízení je aktuálně v předprodeji za 34,99 dolarů (přibližně 750 korun) prostřednictvím oficiálního webu výrobce, přičemž zákazníkům slibuje dodání 15. března.

První vertikální

Pocket 1 je první vertikální ovladač ve firemním portfoliu GameSir. Na rozdíl od běžných teleskopických ovladačů navržených pro horizontální hraní se Pocket 1 upevňuje na spodní část telefonu pomocí pojistného svorkovacího mechanismu a podporuje tak výhradně režim na výšku.

To by mohl být poměrně velký handicap, na druhou stranu jde očividně o řešení cílící především na hráče retro her a emulátorů, které tradičně využívají vertikální orientaci displeje. Ostatně pokud starý dobrý Game Boy pamatujete, určitě víte, že širokoúhlý displej zrovna neměl. Proto zrovna v tomhle konkrétním příkladě vertikální orientace nejen že nevadí, je přímo žádoucí.

Oldschool hardware

Ovladač disponuje klasickým barevným schématem připomínajícím originální Game Boy, včetně křížového D-padu na levé straně a čtyř (jakkoliv měl původní Game Boy samozřejmě jen dvě) ABXY tlačítek vpravo. GameSir doplnil základní ovládací prvky o membránová akční tlačítka Start a Select a triggery a bumpery na zadní straně.

Zařízení se k telefonu připojuje bezdrátově přes Bluetooth, což zajišťuje kompatibilitu jak s Androidem, tak potenciálně i s iOS. Díky vyříznutí ve spodní části lze telefon dobíjet i během hraní. Pocket 1 váží pouhých 62,2 gramu, měří 7,8 × 7,1 × 2,1 centimetru a obsahuje 600mAh baterii.

Niche trh s velkou konkurencí

Na trhu mobilních ovladačů není Pocket 1 ani zdaleka sám a čelí rostoucí konkurenci. Právě v těchto dnech na veletrhu CES 2026 společnost 8BitDo představila podobný produkt nazvaný FlipPad, který dorazí na pulty obchodů letos v létě. Klíčovým rozdílem oproti GameSir bude fyzické USB-C připojení místo Bluetooth a absence předních tlačítek.



Foldy Bird Hra



Nepřehlédněte

Nový Flappy Bird prověří odolnost vaší skládačky. Ovládáte ho pomocí ohýbání pantu

Dalšími konkurenty jsou například Abxylute M4 Snap-On Controller nebo MCON Magnetic Controller. GameSir Pocket 1 poprvé ukázal na Tokyo Game Show, kde vzbudil zájem návštěvníků svým nostalgickým designem kombinovaným s moderními funkcemi.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Adam Homola
Adam Homola
Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.

Další dnešní články

Procesor Ryzen AI 400 Series
AMD představuje Ryzen AI 400: rychlejší multitasking, silnější AI a efektivnější architektura
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 13:00
0
Konec domácím pracím? Robot od LG za vás vypere, vyžehlí a připraví snídani
Konec domácím pracím? Robot od LG za vás vypere, vyžehlí a připraví snídani
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:00
0
Nová generace Plaud NotePin s fyzickým tlačítkem
Plaud NotePin S vsází na praktičnost: změnil klíčový prvek a přidal aplikaci pro desktop
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 11:00
0
Intel Core Ultra 3
Intel vrací úder: nové procesory Panther Lake slibují největší skok za poslední roky
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 10:00
4

Kapitoly článku