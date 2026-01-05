Nový Flappy Bird prověří odolnost vaší skládačky. Ovládáte ho pomocí ohýbání pantu

- Na internetu se objevil netradiční klon legendární hříčky Flappy Bird, který si ale mohou zahrát jen majitelé tzv. skládaček
- Hru s výmluvným názvem Foldy Bird je ostatně možné ovládat pouze pomocí ohýbání pantu, k vyzkoušení je zdarma v prohlížeči Chrome
- Vtipálci na sociálních sítích mají jasno – právě se objevil nový způsob, jak zábavnou formou otestovat odolnost ohebných telefonů
Na internetu se objevila nová variace na legendární mobilní hříčku Flappy Bird. Tentokrát je však určená výhradně majitelům telefonů s ohebným displejem. Neposedného ptáčka, který se snaží bez úhony proletět mezi zelenými trubkami, totiž můžete ovládat pouze pomocí ohýbání pantu. Hru s příznačným názvem Foldy Bird si můžete vyzkoušet zcela zdarma v Google Chrome, podpora ostatních prohlížečů zatím chybí.
Netradiční test odolnosti
Hru vytvořil vývojář, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Rebane. Svým výtvorem se pochlubil na sociální síti X, kde jeho příspěvek nasbíral přes 12 milionů zobrazení. Na video pobaveně reagoval také známý technologický youtuber Marques Brownlee. Uživatelé podle něj našli nový způsob, jak u ohebných telefonů pořádně prověřit odolnost pantů.
Phone companies: We've tested our hinge mechanism for 200,000 folds, so that should cover 5 years of use
Users: https://t.co/jRzjFWB2Hk
— Marques Brownlee (@MKBHD) January 3, 2026
Řada humorných komentářů se objevila i pod samotným příspěvkem. „JerryRigEverything a jeho vlhký sen,“ (volně přeloženo, pozn. red.) napsal například uživatel s přezdívkou offmylawn s odkazem na populárního youtubera, který je známý extrémními testy odolnosti mobilních telefonů. „Jak otestovat odolnost skládacích telefonů a skvěle se při tom bavit,“ reagoval pro změnu uživatel Aakash Jhaveri.
Rebane v návaznosti na úspěch příspěvku zveřejnil kompletní zdrojový kód projektu, jehož tvorba včetně textur mu zabrala přibližně hodinu. Umělou inteligenci podle svých slov nepoužívá. „S počítačem můžete vytvářet skvělé věci, tak se do toho pusťte a něco vytvořte,“ povzbudil v závěru příspěvku ostatní uživatele.