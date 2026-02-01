Nostalgie v moderním kabátě. Retro gamepad s MagSafe funguje s mobily i konzolemi

- Hledáte zajímavý gamepad pro mobilní zařízení i konzole? Abxylute nabízí odpověď
- Jeho M4 Snap-On Mobile Controller připomíná retro zařízení a spárujete ho s celou řadou systémů
- Cena se přitom pohybuje okolo tisícovky
Ačkoli chytré telefony nabízí vysoce výkonný hardware, na kterém lze spouštět i překvapivě náročné hry, řada z nás dává přednost klasickým titulům, které známé z našeho mládí. Skrze různé emulátory si dnes není problém zahrát hity dob minulých, nicméně skrze dotykový displej je zážitek přeci jen, mírně řečeno, neautentický. Pokud hledáte ideálního parťáka na hraní starších (ale klidně i novějších) titulů, možná byste měli zvážit Abxylute M4 Snap-On Mobile Controller.
Malý, ale šikovný gamepad na cesty
Tento malý a lehký ovladač je ideální na cesty. K telefonu se připevňuje skrze MagSafe (majitelé iPhonů jsou tak v mírné výhodě) a váží pouhých 55 gramů. Co se týče rozložení tlačítek, můžete se spolehnout na dva joysticky, tlačítka ABXY, tradiční D-pad, čtveřici tlačítek na hranách pro vaše ukazováčky, domovské tlačítko a také známou dvojici start a select, kterou si pamatujete například z prvního PlayStationu. Jinými slovy se jedná o plnohodnotný gamepad v kapesním provedení.
MagSafe držák lze využít hned dvěma způsoby, a to jak pro přichycení k zádům telefonu a jeho proměnu v malou konzoli, tak lze od gamepadu odejmout a využít jej jako stojánek. Gamepad Abxylute M4 Snap-On Mobile Controller je totiž s chytrým telefonem propojený skrze Bluetooth 5.3.
Pokud jde o výdrž na jedno nabití, můžete se spolehnout přibližně na 12 hodin hraní na jedno nabití a dobíjení probíhá skrze USB-C. Kompatibilita je poměrně široká – kromě mobilních systémů Android a iOS můžete gamepad využít také s PC, Nintendem Switch, pro hraní skrze Xbox Cloud Gaming a také v různých emulátorech.
Všechny tyto informace zní velmi dobře, nicméně někde musí být přeci háček. Nejčastěji jim bývá cena, která bývá v mnoha podobných případech zbytečně vysoká. Gamepad Abxylute M4 Snap-On Mobile Controller ovšem není zvlášť drahý – pořídíte jej za sympatických 49 dolarů, přičemž stránky ukazují cenu 1097 korun, avšak ta nepočítá s daní a clem, takže pokud máte o gamepad zájem, očekávejte odhadem cenu okolo 1500 korun. Pro úplnost, gamepad je k dispozici v černé, indigové, fialové, oranžové, zelené a bílé.