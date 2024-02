Nosíte telefon bez pouzdra? Špatná zpráva, tohle si o vás myslí okolí

Vlastnictví technologií, jako je počítač, mobil či auto, se v dnešní době označuje za jistý projev blahobytu. A nezáleží pouze na tom, jaký telefon používáte a jakým autem jezdíte, ale i to, jestli třeba nosíte na mobilu pouzdro, či nikoliv. Přijde vám to uhozené? Tak přesně takto dnes společnost smýšlí.

Celý internet nyní hovoří o fenoménu tzv. tichého bohatství (v originále stealth wealth), který rozproudil seriál Boj o moc z produkce HBO. Tiché bohatství má představovat stav, kdy evidentně velmi movitý člověk nedává najevo své bohatství. Nejezdí luxusním vozem, nenosí oblečení výstředních značek a podobně.

Chcete příklad? Herečka a influencerka Gwyneth Paltrow se vloni v březnu soudila s mužem, kterého měla omylem srazit na sjezdovce při lyžování. Na první soudní přelíčení dorazila Paltrow v na první pohled obyčejném béžovém svetru a jen s decentním make-upem. Neoblékala žádnou křiklavou módu velkých značek, jako je Prada, Gucci nebo Balenciaga.

Módní experti však v jejím projevu snadno odhalili právě fenomén „tichého bohatství“. Oversized rolák totiž pocházel od značky Row, jeho cena se pohybuje kolem 1 500 dolarů (35 tisíc korun). Dále oblékala hnědé šněrovací boty Celine v hodnotě 1 200 dolarů (28 tisíc korun) a před příchodem do soudní síně si odložila zelený plstěný kabát taktéž značky Row, tentokrát v ceně 5 445 dolarů (126 tisíc korun).

Americká herečka chtěla nenápadnou formou ukázat, že peněz má dost – ale ne tak, aby si toho všiml každý. Přesně to je definice „tichého bohatství“. A tento fenomén lze vnímat i na podstatně malichernější záležitosti, jako je třeba váš telefon.

Internet si začal všímat toho, že slavné osobnosti veřejného života zkrátka nenosí mobil v pouzdře. A když říkáme mobil, máme tím na mysli iPhone od Apple, ideálně vždy ten nejnovější. Faktem je, že by se tento fenomén dal vztáhnout i na telefony jiných značek, nicméně iPhone zdaleka nejvíce představuje vysoký sociální status. To je mu i mnohokrát vyčítáno.

In #Succession no one has a phone case. True wealth is not caring if you break your phone. pic.twitter.com/Z4HalF3VCE

— Mr Mark Roberts (@mrmarkroberts) December 7, 2021