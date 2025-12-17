TOPlist

Nonstop Přátelé nebo Hra o trůny? HBO Max koketuje s lineárním vysíláním

Marek Bartík
Marek Bartík 17. 12. 12:00
Přátelé
  • Streamovací služba HBO Max přichází s novinkou v podobě kurátorských kanálů
  • Diváci na nich najdou nonstop vysílání oblíbených seriálů, slavných filmových sérií či tematických kategorií
  • Nepřetržitě tak můžete koukat například na Přátele, Harryho Pottera či filmy s vánoční tématikou
  • Novinka je v současnosti dostupná pouze ve Spojených státech

Streamovací služba HBO Max spouští novinku, která potěší zejména seriálové maniaky, milovníky věhlasných filmových sérií či nerozhodné diváky. Nová funkce v podobě lineárních kanálů umožní uživatelům bez zbytečných průtahů a přímo z hlavní nabídky přejít na nepřetržité vysílání vybraných filmů a seriálů, popřípadě oblíbených žánrů, aktuálně například v souvislosti s obdobím Vánoc. Streamovací gigant tím reaguje na výsledky interních průzkumů, podle nichž někteří diváci touží po návratu k přepínání mezi kanály, aniž by museli dlouze přemýšlet, co že si to vlastně chtějí pustit.

A jak to vlastně celé funguje? Jakmile se vyberete požadovaný kanál, streamovací služba vás přenese na začátek právě vysílaného pořadu či epizody. O kontrolu nad obsahem však úplně nepřijdete – seriály i filmy můžete dle libosti přetáčet nebo rovnou přeskočit na další epizodu v pořadí.

Nekoneční Přátelé nebo Hra o trůny

Novinka je však zatím dostupná pouze v USA. Streamovací platforma tam aktuálně nabízí celkem dvanáct kanálů, z nichž některé jsou zaměřené tematicky a nabízí výběr například animáků pro starší publikum pro dospělé, true crime či pořadů s vánoční atmosférou. Zbytek pak tvoří kanály věnované komiksovému vesmíru DC, Teorii velkého třesku, Přátelům, Harrymu Potterovi, Pánovi prstenů, Rickovi a Mortymu, The Sopranos, Sexu ve městě nebo Hře o trůny.

První náznak lineárních kanálů na HBO Max se objevil už v minulém roce. Streamovací gigant tehdy zavadl nonstop kanály, v nichž se zrcadlil obsah z televizních stanic HBO.



Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

