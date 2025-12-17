Nonstop Přátelé nebo Hra o trůny? HBO Max koketuje s lineárním vysíláním

- Streamovací služba HBO Max přichází s novinkou v podobě kurátorských kanálů
- Diváci na nich najdou nonstop vysílání oblíbených seriálů, slavných filmových sérií či tematických kategorií
- Nepřetržitě tak můžete koukat například na Přátele, Harryho Pottera či filmy s vánoční tématikou
- Novinka je v současnosti dostupná pouze ve Spojených státech
Streamovací služba HBO Max spouští novinku, která potěší zejména seriálové maniaky, milovníky věhlasných filmových sérií či nerozhodné diváky. Nová funkce v podobě lineárních kanálů umožní uživatelům bez zbytečných průtahů a přímo z hlavní nabídky přejít na nepřetržité vysílání vybraných filmů a seriálů, popřípadě oblíbených žánrů, aktuálně například v souvislosti s obdobím Vánoc. Streamovací gigant tím reaguje na výsledky interních průzkumů, podle nichž někteří diváci touží po návratu k přepínání mezi kanály, aniž by museli dlouze přemýšlet, co že si to vlastně chtějí pustit.
A jak to vlastně celé funguje? Jakmile se vyberete požadovaný kanál, streamovací služba vás přenese na začátek právě vysílaného pořadu či epizody. O kontrolu nad obsahem však úplně nepřijdete – seriály i filmy můžete dle libosti přetáčet nebo rovnou přeskočit na další epizodu v pořadí.
Nekoneční Přátelé nebo Hra o trůny
Novinka je však zatím dostupná pouze v USA. Streamovací platforma tam aktuálně nabízí celkem dvanáct kanálů, z nichž některé jsou zaměřené tematicky a nabízí výběr například animáků pro starší publikum pro dospělé, true crime či pořadů s vánoční atmosférou. Zbytek pak tvoří kanály věnované komiksovému vesmíru DC, Teorii velkého třesku, Přátelům, Harrymu Potterovi, Pánovi prstenů, Rickovi a Mortymu, The Sopranos, Sexu ve městě nebo Hře o trůny.
První náznak lineárních kanálů na HBO Max se objevil už v minulém roce. Streamovací gigant tehdy zavadl nonstop kanály, v nichž se zrcadlil obsah z televizních stanic HBO.
