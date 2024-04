Noční problémy YouTube Music. Aplikace možná nefunguje ani vám

Uživatelé aplikace YouTube Music zaznamenali během dnešního dne nečekaný výpadek. Prakticky okamžitě po spuštění se jim objevila černá obrazovka a aplikaci nebylo možné běžně používat. Překvapení uživatelé si začali stěžovat na sociálních sítích a fóru Reddit. YouTube ani žádný jiný zástupce firmy zatím na výpadek nereagoval.

Možná se to stalo i vám. Zhruba kolem 23. hodiny až půlnoci některým uživatelům prostě přestala fungovat aplikace YouTube Music. Namísto spuštění standardního prostředí se objevila jen černá obrazovka. Dle dostupných informací se problémy týkají pouze uživatelů na iOS, ti s Androidem se k výpadku nehlásí.

Poškození uživatelé okamžitě zasypali sociální sítě jako X, popřípadě fóra Redditu. Díky takto masivním reakcím se zjistilo, že nejde o problém jednotlivců, ale rozšířený výpadek, který dost pravděpodobně postihl široké spektrum uživatelů. Může se jednat i o uživatele z Česka, nicméně k výpadku došlo zhruba kolem půlnoci našeho času, takže si ho většina z vás ani nemusela všimnout.

is youtube music down????? the app is just a black screen help pic.twitter.com/TwzbsNbgjt

— stephy (@stephynuu) April 24, 2024