Noční můra pro majitele Pixelu 10: nová aktualizace dělá z telefonů nepoužitelná těžítka

- Telefony Pixel se mohou spolehnout na příkladnou podporu od Googlu
- Ani jim se ale nevyhýbají softwarové problémy a chyby
- Nejnovější aktualizace kosí jeden Pixel za druhým a dělá tyto telefony takřka nepoužitelné
Pixely se mohou pochlubit opravdu výbornou softwarovou podporou ze strany Googlu, jenže ne pokaždé jde všechno podle plánu. Majitelé postarších Pixelů 6 by mohli vyprávět. Tyto telefony byly v oblasti softwarových chyb jedny z nejvíce postižených a platilo, že nová aktualizace napravila dvě chyby, aby vytvořila pět nových. Nyní se s nepříjemnostmi potýkají (nejenom) nové Pixely 10.
Pixely 10 sužuje chybová aktualizace
Google se problémovými aktualizacemi Pixelů 6 dost poučil a od té doby jsou updaty z jeho strany mnohem méně chybové. Dokonalé ale samozřejmě nejsou, což ukazují aktuální problémy s jejich funkčností. Jak se ukazuje, pravděpodobně je způsobuje poslední aktualizace Google Play služeb a týkají se prakticky všech nových Pixelů.
Na obtíže si stěžují majitelé jak základního Pixelu 10, tak vlajek 10 Pro / Pro XL a vlákna poukazující na situaci se množí jak na oficiálním Google fóru, tak na platformě Reddit. Problémová aktualizace sice nejvíce zasáhla aktuální generaci těchto telefonů, ale některé stížnosti jsou adresovány i ze stran majitelů starších modelů, takže je zasaženo více generací.
Základní funkce telefonů selhávají
Po poslední aktualizaci uživatelé reportují hlavně nefunkční WiFi přijímač, který nejde v nastavení vůbec zapnout, a to samé platí i pro Bluetooth. Tlačítka pro jejich aktivaci jsou zašedlá a nijak nereagují. Někteří uživatelé pak zmiňují také nefunkčnost fotoaparátu, jehož aplikace se po spuštění sama okamžitě zavře.
Za zmínku stojí i občasná nefunkčnost LED svítilny, která při pokusu o aktivaci zobrazí hlášku, že už ji používá (nefunkční) aplikace fotoaparátu. Zkrátka samé radosti. Uživatelé zkoušeli již spousty různých fíglů, aby situaci napravili, ale nepomáhá prakticky nic. Restartování, uvedení telefonu do nouzového režimu, ba ani restartování do továrního nastavení, nic nepomohlo.
Google o problému ví
Vyhledávací gigant sice žádné oficiální stanovisko týkající se této nešťastné aktualizace nevydal, ale dle nejnovějších informací o problémech ví. Je tedy pravděpodobné, že pracuje na opravné aktualizaci a že ji snad brzy vydá. Poskytly tyto problém i váš Pixel? Dejte nám vědět do komentářů.