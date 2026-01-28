TOPlist

Noční můra pro majitele Pixelu 10: nová aktualizace dělá z telefonů nepoužitelná těžítka

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 28. 1. 16:30
0
Chytrý telefon Google Pixel 10
  • Telefony Pixel se mohou spolehnout na příkladnou podporu od Googlu
  • Ani jim se ale nevyhýbají softwarové problémy a chyby
  • Nejnovější aktualizace kosí jeden Pixel za druhým a dělá tyto telefony takřka nepoužitelné

Pixely se mohou pochlubit opravdu výbornou softwarovou podporou ze strany Googlu, jenže ne pokaždé jde všechno podle plánu. Majitelé postarších Pixelů 6 by mohli vyprávět. Tyto telefony byly v oblasti softwarových chyb jedny z nejvíce postižených a platilo, že nová aktualizace napravila dvě chyby, aby vytvořila pět nových. Nyní se s nepříjemnostmi potýkají (nejenom) nové Pixely 10.

Pixely 10 sužuje chybová aktualizace

Google se problémovými aktualizacemi Pixelů 6 dost poučil a od té doby jsou updaty z jeho strany mnohem méně chybové. Dokonalé ale samozřejmě nejsou, což ukazují aktuální problémy s jejich funkčností. Jak se ukazuje, pravděpodobně je způsobuje poslední aktualizace Google Play služeb a týkají se prakticky všech nových Pixelů.

Pixel 10 Pro Xl a Pixel 10 Pro
Pixel 10 Pro Xl a Pixel 10 Pro

Na obtíže si stěžují majitelé jak základního Pixelu 10, tak vlajek 10 Pro / Pro XL a vlákna poukazující na situaci se množí jak na oficiálním Google fóru, tak na platformě Reddit. Problémová aktualizace sice nejvíce zasáhla aktuální generaci těchto telefonů, ale některé stížnosti jsou adresovány i ze stran majitelů starších modelů, takže je zasaženo více generací.

Základní funkce telefonů selhávají

Po poslední aktualizaci uživatelé reportují hlavně nefunkční WiFi přijímač, který nejde v nastavení vůbec zapnout, a to samé platí i pro Bluetooth. Tlačítka pro jejich aktivaci jsou zašedlá a nijak nereagují. Někteří uživatelé pak zmiňují také nefunkčnost fotoaparátu, jehož aplikace se po spuštění sama okamžitě zavře.



Recenze Google Pixel 10 Pro (XL): maximálně povedený Android



Nepřehlédněte

Android 17 na prvních obrázcích. Takto vypadá Liquid Glass v podání Googlu

Za zmínku stojí i občasná nefunkčnost LED svítilny, která při pokusu o aktivaci zobrazí hlášku, že už ji používá (nefunkční) aplikace fotoaparátu. Zkrátka samé radosti. Uživatelé zkoušeli již spousty různých fíglů, aby situaci napravili, ale nepomáhá prakticky nic. Restartování, uvedení telefonu do nouzového režimu, ba ani restartování do továrního nastavení, nic nepomohlo.

Google o problému ví

Vyhledávací gigant sice žádné oficiální stanovisko týkající se této nešťastné aktualizace nevydal, ale dle nejnovějších informací o problémech ví. Je tedy pravděpodobné, že pracuje na opravné aktualizaci a že ji snad brzy vydá. Poskytly tyto problém i váš Pixel? Dejte nám vědět do komentářů.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Apple Creator Studio
Vyzkoušeli jsme předplatné Apple Creator Studio. Je velmi výhodné, ale jen pro někoho
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
0
Telefony Samsung Galaxy Z Fold 7 a Flip 7
Taková sleva tu ještě nebyla. Samsung telefony teď zlevníte až o 26 tisíc
PR článek
PR článek PR článek 13:57
Displej, co myslí za vás! Samsung ukázal geniální bezpečnostní funkci pro Galaxy S26 Ultra
Displej, co myslí za vás! Samsung ukázal geniální bezpečnostní funkci pro Galaxy S26 Ultra
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 13:00
5
Honor Magic 8 Lite v ruce redaktora
Honor Magic 8 Lite recenze: když potřebujete ultimátní výdrž
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:00
0

Kapitoly článku