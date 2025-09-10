Nintendo vyhrálo další bitvu proti pirátství, prodejce modů pro Switch zaplatí pokutu 2 miliony dolarů

- Soud ve Washingtonu schválil dohodu, podle níž má Ryan Michael Daly (Modded Hardware) uhradit Nintendu 2 mil. USD
- Daly navíc dostal zákaz prodávat, vyvíjet, propagovat i vlastnit zařízení typu MIG Switch/Dumper či modchipy
- Soud mu také nařizuje předání domény a umožňuje zabavení a zničení hardware
Federální soud USA pro Západní obvod Washingtonu (Seattle) schválil „Final Judgment and Permanent Injunction“ ve věci Nintendo of America vs. Ryan Michael Daly d/b/a Modded Hardware. Daly musí zaplatit 2 000 000 USD a je trvale omezen v jakékoli činnosti obcházející ochranu konzole Nintendo Switch a her. Vyplývá to z oficiálního soudního dokumentu ve spisu 2:24-cv-00958-GJL.
Tresty a zákazy
Klíčovým bodem je rozsáhlý zákaz. Daly totiž nesmí nabízet, prodávat, distribuovat ani jinak nakládat se zařízeními obcházejícími technologickou ochranu (např. MIG Switch, MIG Dumper, modchipy) ani „hacknuté“ konzole, a to ani formou služeb instalace.
Zákaz se vztahuje i na držení takových zařízení, publikaci návodů či kódu, reverse engineering produktů Nintenda a jakoukoli podporu či financování podobných aktivit.
Soud rovněž nařizuje odevzdání a převod domény moddedhardware.com na Nintendo a umožňuje zabavení nebo zničení relevantních zařízení a datových úložišť. Porušení bude podléhat sankcím za pohrdání soudem.
Vinen, bez debat
Soud předtím konstatoval, že Daly prodával zařízení a služby, které obcházely ochranu a umožňovaly kopírování a hraní neautorizovaných kopií her, čímž Nintendu způsobil „významnou a neodčinitelnou újmu“. Že je Daly solidní střelec, naznačuje už jen to, že v průběhu sporu vystupoval bez právního zástupce, jak plyne z podpisu na poslední straně dokumentu.
Nicméně v praxi nejde o nic nového a zrovna Nintendo se nebojí šlapat po pirátech velice intenzivně a dlouhodobě. Připomenout můžeme třeba případ z března loňského roku, kdy vývojáři emulátoru Yuzu souhlasili s urovnáním ve výši 2,4 mil. USD a ukončením projektu, včetně předání domén. Na podzim 2024 byl po kontaktu ze strany Nintenda offline i emulátor Ryujinx. Letos Nintendo uspělo také ve sporu s francouzským provozovatelem 1fichier.com ohledně hostování pirátských kopií.
Boj s pirátskými mlýny
Za připomenutí také stojí, že původní Switch s pirátstvím svého času docela zápasil. Všechno to začalo už v dubnu 2018, tedy cca rok po uvedení konzole na trh, zveřejněním hardwarové zranitelnosti Fusée Gelée. Jde o „coldboot“ chybu v bootROM (RCM režim), která umožňuje spustit libovolný kód ještě před aktivací ochrany, a protože je v neměnitelné paměti, nešlo ji opravit aktualizací firmwaru. Zneužití vyžadovalo fyzický přístup (uvedení do RCM, např. zkrat na konektoru Joy-Conu), ale na tehdejších jednotkách to dávalo plný přístup k systému, což umožnilo domácí software i instalaci nelegálních kopií her.
Nintendo následně začalo v létě 2018 tiše prodávat z výroby „opravované“ kusy s částečným vyřešením problému (tzv. iPatches v Tegra čipu), takže novější konzole už nebyly vůči Fusée Gelée zranitelné. V roce 2019 pak přišla širší hardwarová revize HAC-001(-01) s úspornějším čipem Tegra X1+ (známým hlavně delší výdrží baterie), která chybu bootROM rovněž neobsahovala. Prakticky to rozdělilo Switch na dvě „generace“: starší kusy zůstaly trvale náchylné ke spouštění neautorizovaného kódu, novější už ne.
Je nicméně jasné, že Switch už přestává mít velkou prioritu. Nintendo se postupně přesouvá na aktuální Switch 2, který je, co se pirátství týče, zatím v pohodě – minimálně zatím neexistuje žádný veřejně známý jailbreak. Nintendo ale už banovalo konzole (na hardwarové úrovni) za použití flashkarty MIG pro zálohy/herní kopie v rámci zpětné kompatibility, konzole dostanou trvalý zákaz přístupu k online prvkům. K „ochranám“ svým způsobem patří i oficiální Virtual Game Cards (digitální „herní karty“ se správou licencí mezi dvěma konzolemi) a Game-Key Cards (fyzická karta jako klíč ke stažení hry), obojí s online ověřením při prvním spuštění.