Nintendo Switch 2 vs. Asus ROG Xbox Ally X? Srovnání s překvapivými výsledky

- Youtuber proti sobě postavil Nintendo Switch 2 a nejnovější handheld ROG Xbox Ally X
- V otázce výkonu je souboj jednoznačný, při hraní se ale rozdíly mažou
- Obzvláště zajímavé je srovnání handheldů s ohledem na jejich cenu
Herní handheldy zažívají renesanci od příchodu prvního Nintenda Switch, přičemž japonská společnost se na jeho úspěch snaží navázat druhou generací z letošního roku. Svézt se na úspěchu Switche chce také nejeden výrobce herního hardwaru, jež přispěchal se svou variantou herního zařízení na cesty, které je často postaveno na Windows. Nový vítr do celého segmentu má za úkol přinést zařízení Asus ROG Xbox Ally X, které Microsoft propaguje jako první Xbox handhled na světě. Jak si ale stojí oproti druhému Switchi?
Souboj Nintenda s Microsoftem
Tuto otázku si položil také YouTube kanál ElAnalistaDeBits, který oba handheldy postavil proti sobě. Kanál začal porovnání nejprve obecnými systémovými úkony, poté podíval podrobněji na to, jak si oba systémy poradí s náročnými hrami, jako jsou Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Hitman World of Assassination a Star Wars Outlaws, a nakonec srovnání zakončil nenáročnými hrami, jako je Hollow Knight: Silksong.
Některé testy příliš zajímavé nejsou, jako kupříkladu srovnání doby restartu a spuštění, které poměrně nepřekvapivě vychází mnohem hůře pro ROG Xbox Ally X vzhledem k tomu, že se jedná o stroj s Windows. Zajímavější je ale porovnání toho, jak Nintendo Switch 2 a ROG Xbox Ally X spouštějí hry. Pokud jde o rozlišení, Nintendo Switch 2 využívá podporu Nvidia DLSS k dosažení vyšší kvality obrazu, které ROG Xbox Ally X s AMD FSR v hrách jako Cyberpunk 2077 a Hogwarts Legacy nedosahuje.
Ve hře Star Wars Outlaws s Nvidia DLSS poskytuje Nintendo výrazně čistší kvalitu obrazu v dynamickém rozlišení 635p oproti statickému rozlišení 635p od Asusu, zejména u vzdálených prvků, jejichž detaily jsou lépe rozlišitelné díky upscaleru Nvidia. Pokud jde o grafické nastavení, Nintendo Switch 2 nabízí vcelku solidní výsledky. Handheld spouští hry v nastavení odpovídajícím přibližně střednímu nastavení na PC, což je poměrně působivé vzhledem k hardwarovým rozdílům oproti ROG Xbox Ally X.
Xbox ROG Ally X má však jasnou výhodu, pokud jde o výkon, ale ne tak velkou, jak by jeden očekával. Například ve hře Hogwarts Legacy jsou rozdíly ve výkonu minimální, zejména v otevřeném světě, kde Switch 2 drží snímkovou frekvenci 30 fps, zatímco ROG Ally X dokáže běžet s více než 40 fps v režimu Turbo a přes 30 fps se dostane v režimu Performance.
Ve hře Star Wars Outlaws je srovnání ještě zajímavější, protože ROG Ally X potřebuje FSR v režimu Performance Mode a Frame Generation, aby běžel v rozmezí 30 fps při nízkém nastavení, což opět vychází lépe ve prospěch Switche 2.
Srovnání je dobré brát také s ohledem na cenu obou zařízení. Zatímco Asus ROG Xbox Ally X pořídíte za poměrně vysokou cenu 22 490 korun, japonského konkurenta můžete mít za mnohem příznivější částku 12 490 korun. I když je ROG Xbox Ally X výrazně výkonnější, zůstává otázkou, zda si cenu vyšší o deset tisíc obhájí.