Nintendo Switch 2 dostalo očekávaný update. Tisícům hráčů konzole přestala fungovat v doku

- Nintendo Switch 2 dostal kýženou aktualizaci, která přináší například podporu polštiny
- Některým uživatelům však po updatu přestalo fungovat propojení s televizí
Konzole Nintendo Switch 2 obdržela velkou aktualizaci v21.0, která potěšila zejména uživatele v Evropě. Celý interface konzole totiž nabízí několik nových grafických prvků a kromě toho také hybridní podporu polštiny – to znamená, že systém je stále v angličtině, ale vybrané hry poběží v polštině. Kromě toho ale tisícům hráčů přestaly fungovat dokovací stanice třetích stran.
Switch 2 po aktualizaci dělá problémy
Představte si, že v poklidu hrajete na konzoli Switch 2. Chcete jít spát, tak spustíte stahování aktualizace, která na konzoli dorazila. Ráno Switch zapnete a zjistíte, že nefunguje – respektive nezobrazuje obsah na televizi, zvuk ani obraz. To kvůli tomu, že Nintendo de facto přes noc odstranilo podporu dokovacích stanic třetích stran. Tedy alespoň si to postižení hráči myslí.
To znamená, že spolehlivě funguje jen ta, kterou dostanete v balení. Uživatelé si však zvykli už od dob první generace Nintendo Switch používat dokovací stanice či kabely třetích stran, protože jsou buď menší, anebo nabízí širší portovou výbavu. Po aktualizaci v21.0 však drtivá většina doků třetích stran nefunguje a je potřeba využít pro spojení s televizí či monitorem originální příslušenství. Zarážející však je, že o tom výrobce nikde neinformuje.
Nintendo: Nic neblokujeme
Nintendo vlastně celou situaci okomentovalo až ve chvíli, kdy je vyzval server Kotaku: „Nintendo Switch 2 vysílá audiovizuální signál, jakmile zjistí, že je připojen k dokovací stanici Nintendo Switch 2 Dock. Nintendo Switch dělá totéž a vysílá audiovizuální signál, jakmile zjistí, že je připojen k dokovací stanici Nintendo Switch Dock. Nintendo nemá v úmyslu bránit nebo znemožňovat legální kompatibilitu dokovacích stanic třetích stran.“
Some third party Switch 2 docks stopped working after the latest update
byu/pickledgreatness inNintendoSwitch
Oficiálně tak Nintendo nic neblokuje, nesporným faktem ale je, že po aktualizaci v21.0 většině uživatelů přestalo fungovat propojení Switche s dokem či dokovacím kabelem třetí strany. Na Redditu a dalších fórech se však rozhořela diskuze. Pokud i vy používáte neoriginální dokovací stanici, možná nebudete chtít aktualizovat konzoli Switch 2 na nejnovější verzi operačního systému.