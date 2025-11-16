TOPlist

Nintendo Switch 2 dostalo očekávaný update. Tisícům hráčů konzole přestala fungovat v doku

Jakub Fišer
Jakub Fišer 16. 11. 12:00
0
Herní konzole Nintendo Switch 2 na oficiálním snímku
  • Nintendo Switch 2 dostal kýženou aktualizaci, která přináší například podporu polštiny
  • Některým uživatelům však po updatu přestalo fungovat propojení s televizí

Konzole Nintendo Switch 2 obdržela velkou aktualizaci v21.0, která potěšila zejména uživatele v Evropě. Celý interface konzole totiž nabízí několik nových grafických prvků a kromě toho také hybridní podporu polštiny – to znamená, že systém je stále v angličtině, ale vybrané hry poběží v polštině. Kromě toho ale tisícům hráčů přestaly fungovat dokovací stanice třetích stran.

Switch 2 po aktualizaci dělá problémy

Představte si, že v poklidu hrajete na konzoli Switch 2. Chcete jít spát, tak spustíte stahování aktualizace, která na konzoli dorazila. Ráno Switch zapnete a zjistíte, že nefunguje – respektive nezobrazuje obsah na televizi, zvuk ani obraz. To kvůli tomu, že Nintendo de facto přes noc odstranilo podporu dokovacích stanic třetích stran. Tedy alespoň si to postižení hráči myslí.



Recenze Donkey Kong Bananza: v hlavní roli opičák a extrémní destrukce všeho



Nepřehlédněte

Recenze Donkey Kong Bananza: neskutečně zábavný opičák a extrémní destrukce všeho

To znamená, že spolehlivě funguje jen ta, kterou dostanete v balení. Uživatelé si však zvykli už od dob první generace Nintendo Switch používat dokovací stanice či kabely třetích stran, protože jsou buď menší, anebo nabízí širší portovou výbavu. Po aktualizaci v21.0 však drtivá většina doků třetích stran nefunguje a je potřeba využít pro spojení s televizí či monitorem originální příslušenství. Zarážející však je, že o tom výrobce nikde neinformuje.

Nintendo: Nic neblokujeme

Nintendo vlastně celou situaci okomentovalo až ve chvíli, kdy je vyzval server Kotaku: „Nintendo Switch 2 vysílá audiovizuální signál, jakmile zjistí, že je připojen k dokovací stanici Nintendo Switch 2 Dock. Nintendo Switch dělá totéž a vysílá audiovizuální signál, jakmile zjistí, že je připojen k dokovací stanici Nintendo Switch Dock. Nintendo nemá v úmyslu bránit nebo znemožňovat legální kompatibilitu dokovacích stanic třetích stran.“

Some third party Switch 2 docks stopped working after the latest update
byu/pickledgreatness inNintendoSwitch

Oficiálně tak Nintendo nic neblokuje, nesporným faktem ale je, že po aktualizaci v21.0 většině uživatelů přestalo fungovat propojení Switche s dokem či dokovacím kabelem třetí strany. Na Redditu a dalších fórech se však rozhořela diskuze. Pokud i vy používáte neoriginální dokovací stanici, možná nebudete chtít aktualizovat konzoli Switch 2 na nejnovější verzi operačního systému.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Koláž postav z univerza Star Trek
Skvělá zpráva pro všechny trekkies! Univerzum Star Trek se rozroste o další film
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
1
Domácí kamera od Xiaomi
Kamery, vysavače i hodinky jsou v extrémních slevách. Black Friday drtí ceny příslušenství od Xiaomi
PR článek
PR článek PR článek 8:00
Fortnite
Fortnite míří do aplikace Xbox na PC, předplatitelé Game Passu navíc získají skvělou výhodu
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 19:30
0
Netflix Game Night
Netflix chce dobýt obýváky interaktivními hrami. Místo klasických titulů sází na televizní deskovky
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 12:00
0

Kapitoly článku