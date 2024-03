Nintendo Switch 2 bude nekompromisní. Výkonu nabídne jako klasický PlayStation

Nintendo Switch 2 nemá být z pohledu výkonu žádné ořezávátko

Známý youtuber tvrdí, že se výkonem vyrovná minulé generaci konzolí

Strach podle všeho nebude mít ani ze Steam Decku

Ačkoli je Nintendo Switch jednou z nejúspěšnějších konzolí všech dob, řadě fanoušků jeden aspekt zařízení od japonské společnosti Nintendo velmi vadí – nízký výkon. Už v době uvedení na trh čelilo Nintendo kritice, že jeho hardware výrazně zaostává za konkurencí, na čemž tratí především vizuální stránka her. I když Nintendo obavy z nedostatku technicky kvalitních titulů poměrně úspěšně rozmetalo a sázka na levnější hardware se naopak finančně vyplatila, přesto se poměrně velká skupina příznivců přes slabší hardware dodnes nedokázala přenést. Rovněž panují také obavy, že nástupce Switche bude pokračovat ve stejném trendu jako aktuální konzole.

Nintendo Switch 2 nabídne srovnatelný výkon s PS4 Pro

Podle youtubera s přezdívkou Moore’s Law is Dead jsou nicméně tyto obavy liché. Ve svém posledním videu totiž tvrdí, že nástupce Switche bude využívat 8nm výrobní proces od Samsungu, společně s 12 GB paměti. Podle jeho zdrojů tedy rozhodně neplatí, že by Nintendu nezáleželo na výkonu jeho budoucí konzole, právě naopak. V režimu doku, tedy kdy je Switch připojen k dokovací stanici k televizi, má být výkon srovnatelný s loňskou generací konzolí, konkrétně s PlayStationem 4 Pro. Youtuber zároveň potvrdil starší spekulace, že z hlediska výkonu se má nový Switch blížit také cenově dostupné konzoli Xboxu Series S od Microsoftu.

Co se týče procesoru, youtuber též srovnal chystanou konzoli od Nintenda s Xboxem One X. „PS4 Pro je dobrý způsob, jak charakterizovat výkon dokovaného Switche 2,“ uvádí Moore’s Law is Dead. V dalším příspěvku pod videem o výkonu v doku youtuber píše: „PS4 Pro by byla lepší aproximací, ale XSS se kromě procesoru ve skutečnosti příliš neliší kvůli svému paměťovému systému.“ Switch 2 by ale neměl zaostávat ani v handheldovém režimu. Tady youtuber tvrdí, že co do obrazové kvality s ray tracingem a výdrže baterie se chystaná novinka může směle měřit se Steam Deckem, avšak z pohledu výkonu pravděpodobně bude na platformu od Valve ztrácet.

„I kdyby (Nintendo) šetřili na taktu a chlazení, stále bych řekl, že bude o 20–30 % rychlejší než GPU Steam Decku, ale CPU je pro hraní her o něco slabší,“ vysvětluje Moore’s Law is Dead a dodává: „Takže znovu, pokud Steam Deck zvládne 720p při 40 fps, myslím, že tohle (Switch 2) zvládne tak 720p s lehkým ray tracingem při 30 fps.“ Jak na tom nakonec Nintendo Switch 2 bude, se nejspíše jen tak nedočkáme – podle posledních spekulací se nástupce oblíbené konzole nedočkáme dříve než příští rok.