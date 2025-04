Nintendo odkládá předobjednávky na Switch 2. Důvod? Donald Trump

Japonskému Nintendu dělá starosti ekonomická politika Donalda Trumpa

Pro USA proto zrušilo termín zahájení předobjednávek konzole Switch 2

Zbytku světa, tedy ani Česka, by se toto rozhodnutí naštěstí nikterak dotknout nemělo

Jen před několika dny s velkou slávou japonská společnost Nintendo oznámila další detaily chystané konzole Switch 2. Součástí prezentace byl nejen popis hardwaru a chystaných her, ale také zmínka o datu uvedení do prodeje a později také o chystané ceně. Za normálních okolností by v tomto ohledu nebyl nikde žádný problém, nicméně s Donaldem Trumpem v Oválné pracovně je vše o něco složitější. Jeho agresivní ekonomická politika totiž poškozuje nejen celosvětový obchod, ale stále více také americké spotřebitele.

Předobjednávky se v USA opozdí

Zatímco Apple už pomalu připravuje své zákazníky na zdražení, v případě Nintenda k tomu zatím nedošlo. Co ale cla uvalené americkým prezidentem zapříčinila, je odklad spuštění předobjednávek. Zarezervovat si svou konzoli původně mohli zájemci už od 9. dubna, nicméně nyní zařadilo Nintendo zpátečku. Pro server The Verge to potvrdil Eddie Garcia, viceprezident společnosti Golin, která se stará o marketing Nintenda v Severní Americe.

„Předobjednávky Nintenda Switch 2 v USA nezačnou 9. dubna 2025, aby bylo možné posoudit potenciální dopad cel a vyvíjejících se tržních podmínek. Nintendo bude aktualizovat načasování později. Datum uvedení na trh 5. června 2025 se nemění,“ uvedl ve svém vyjádření. Zpráva o tom, že nedojde k odkladu spuštění prodeje je sice pozitivní, nicméně není jisté, zda k tomu nakonec nedojde.

Co se týče Česka, v tomto případě by k žádnému odkladu předobjednávek či zahájení prodeje dojít nemělo, nicméně zcela vyloučit to nelze. Pokud si už nyní chcete Nintendo Switch 2 předobjednat, můžete tak učinit na tuzemském e-shopu Alza, který již přijímá první objednávky a uvádí datum vydání 5. června 2025. Pokud jde o cenu, ta byla pro český trh stanovena na 12 490 korun.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.