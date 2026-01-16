Nintendo něco chystá. Z oficiálních stránek unikl „nový Switch“

- V HTML kódu oficiálních stránek Nintenda se objevila zmínka o novém hardwaru
- Kódovým označením jde o „OSM“, prozatímní obrázek však dostal coby současný Switch 2
- Podle některých má jít o novou revizi, například očekávaný model Lite či OLED
Nintendo byla jednou z posledních technologických firem, které odolávaly masivním únikům z vlastních řad či z dodavatelského řetězce. Vše se ale změnilo s novou generací Switche 2, o které se hovořilo už 2 roky před oficiálním představením. Holt takový je dnešní svět, fanoušci z toho mají pochopitelně radost. Nyní se na oficiálních stránkách objevila zmínka o novém produktu. O co by mohlo jít?
Tajemný únik z webu Nintenda
Uživatel s přezdívkou @dootsky.re sdílel na sítí Bluesky únik z oficiálního webu Nintendo. V HTML výčtu zařízení se měl objevit nový produkt s kódovým označením „OSM“. To samo o sobě nic neříká, nicméně zdroj upozorňuje, že Nintendo využívá tato zkrácená označení pro poslední konzolové generace.
I think I've discovered something interesting, but I have no idea what it implies:On Nintendo's Account Portal, there's an unused model code under the name "OSM". (The Switch 2's model code is BEE.)The portal has images for each Switch model, and requesting OSM returns an image of a Switch 2.
— sky :3 (@dootsky.re) 2026-01-15T06:59:14.173Z
Například současný model Switch 2 nese označení „BEE“, přičemž původní Switch byl označován jako „HAC“ a jeho další revize byly „HAD“, „HDH“ a „HEG“. Nový únik tak vyloženě neodpovídá tradici tohoto označení, ale to samo o sobě nemusí nic znamenat. Nikdo totiž pořádně neví, podle jakého klíče Nintendo tato zkrácená označení vybírá. Jak upozorňuje leaker z Bluesky, zatímco ostatní modely mají v kódu webových stránek přičleněný i obrázek, záhadný „OSM“ dostal obrázek současného Switche 2.
Nový Switch, OLED nebo Lite?
Spekulace na sociálních sítích nabraly rychlý spád. Podle některých znamená „OSM“ nový OLED model Switche 2, podle jiných jde zase o chystanou levnější verzi Switch 2 Lite. To by odpovídalo i dřívějším prohlášením ředitele firmy Šuntara Furukawy, který potvrdil, že Nintendo chce učinit své konzole ještě více přístupné, aby naplnilo poptávku uživatelů, pokud chtějí herní konzoli už od útlého věku.
Nic není potvrzeno. Produkt „OSM“ může být stejně tak nová revize Switche 2, model Lite, stejně jako nějaké nové velké příslušenství. Několik uživatelů na sítích připomnělo, že může jít o jinou barevnou kombinaci Switche 2, čemuž by odpovídal i prozatímní přičleněný obrázek současné konzole Switch 2.