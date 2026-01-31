TOPlist

Neuvěřitelný tah Amazonu: první řadu Falloutu dal k dispozici zdarma na YouTube

Michael Chrobok
Michael Chrobok 31. 1. 12:55
0
Herečka Ella Purnell v seriálovém Falloutu
  • Chcete si dát opáčko první řady Falloutu? Nyní máte možnost a to dokonce zcela zdarma
  • Amazon umístil kompletní řadu v angličtině na svůj YouTube kanál
  • Se sledováním dlouho neotálejte, seriál bude dostupný jen do 11. února

Filmové či seriálové adaptace videoher neměly v minulosti zrovna dvakrát dobrou pověst. Pro studia a filmaře znamenalo získání licence k adaptaci jednoduchou a levnou záležitost, což společně s jistotou fanouškovské základny často znamenalo záruku zisku. Éra filmů nechvalně proslulé německé legendy Uwe Bolla je naštěstí už dávno za námi a dnešní adaptace jsou o poznání zdařilejší – za všechny lze jmenovat filmové zpracování Maria, které celosvětově vydělalo přes 1,36 miliard dolarů (skoro 28 miliard korun). Výjimkou není ani seriálová adaptace postapokalyptické série Fallout, kterou si pod svá křídla vzal Amazon.

První řada zdarma na YouTube

Ačkoli řada příznivců byla zpočátku skeptická, výkony Elly Purnell, Aarona Motena či Waltona Gogginse rychle rozprášily veškeré obavy – ostatně i proto se může první řada pyšnit hodnocením na ČSFD ve výši 83 procent, 8.3 body na databázi IMDB a na serveru Rotten Tomatoes má shodně 95 procent jak od kritiků, tak od diváků. V tomto ohledu se zkrátka Amazon trefil do černého a zvládl věrně adaptovat svět, který je krutý a nemilosrdný, ale zároveň se v jistých chvílích nebere příliš vážně.

Druhá řada je v současné chvíli postupně uvolňována v rámci streamovací platformy Amazon Prime Video, přičemž poslední osmý díl se na službě objeví už ve středu ve 3:00 ráno našeho času. Pakliže patříte mezi ty, kteří čekají na chvíli, až jsou všechny díly k dispozici pro shlédnutí na jeden zátah, případně jste se k Falloutu ještě nedostali a nejste si seriálem jistí, má pro vás Amazon poměrně příjemné překvapení.



Ron Perlman V The Joe Vulpis Podcast



Nepřehlédněte

Jeho hlas zní ve Falloutu téměř 30 let. Za první díl mi dali sendvič a 40 dolarů, vzpomíná herec

Celá první řada se totiž nyní objevila na serveru YouTube, kde je k dispozici ke shlédnutí zcela zdarma. Seriál je pochopitelně k dispozici pouze v angličtině a bez titulků, avšak YouTube umožňuje vygenerovat jak anglické, tak české titulky, pokud byste je potřebovali, ovšem počítejte s tím, že jejich kvalita nebude nutně odpovídat oficiálnímu překladu ze služby Amazon Prime Video. Pakliže vás tato promo akce zaujala, dlouho neotálejte – první řada Falloutu bude na YouTube k dispozici jen do 11. února, takže na shlédnutí máte necelé dva týdny.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Snímek ze seriálu Scrubs: Doktůrci
Únorové pecky na Disney+: nášup novinek, které si nesmíte nechat ujít
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
Plast je nuda. Peak60 je unikátní keramické pouzdro na klávesnici
Plast je nuda. Peak60 je unikátní keramické pouzdro na klávesnici
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 8:00
1
Chytrý telefon Google Pixel 10 a Pixel 10 Pro
Pixel 10 je za nejlepší cenu. Stojí 16 749 Kč a můžete ho mít dokonce jen za 9 tisíc
PR článek
PR článek PR článek 7:30
AirTag 2 představuje vynikající upgrade
Otestovali jsme AirTag 2. generace: geniální upgrade, který dává smysl
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
5

Kapitoly článku