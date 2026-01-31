Neuvěřitelný tah Amazonu: první řadu Falloutu dal k dispozici zdarma na YouTube

- Chcete si dát opáčko první řady Falloutu? Nyní máte možnost a to dokonce zcela zdarma
- Amazon umístil kompletní řadu v angličtině na svůj YouTube kanál
- Se sledováním dlouho neotálejte, seriál bude dostupný jen do 11. února
Filmové či seriálové adaptace videoher neměly v minulosti zrovna dvakrát dobrou pověst. Pro studia a filmaře znamenalo získání licence k adaptaci jednoduchou a levnou záležitost, což společně s jistotou fanouškovské základny často znamenalo záruku zisku. Éra filmů nechvalně proslulé německé legendy Uwe Bolla je naštěstí už dávno za námi a dnešní adaptace jsou o poznání zdařilejší – za všechny lze jmenovat filmové zpracování Maria, které celosvětově vydělalo přes 1,36 miliard dolarů (skoro 28 miliard korun). Výjimkou není ani seriálová adaptace postapokalyptické série Fallout, kterou si pod svá křídla vzal Amazon.
První řada zdarma na YouTube
Ačkoli řada příznivců byla zpočátku skeptická, výkony Elly Purnell, Aarona Motena či Waltona Gogginse rychle rozprášily veškeré obavy – ostatně i proto se může první řada pyšnit hodnocením na ČSFD ve výši 83 procent, 8.3 body na databázi IMDB a na serveru Rotten Tomatoes má shodně 95 procent jak od kritiků, tak od diváků. V tomto ohledu se zkrátka Amazon trefil do černého a zvládl věrně adaptovat svět, který je krutý a nemilosrdný, ale zároveň se v jistých chvílích nebere příliš vážně.
Druhá řada je v současné chvíli postupně uvolňována v rámci streamovací platformy Amazon Prime Video, přičemž poslední osmý díl se na službě objeví už ve středu ve 3:00 ráno našeho času. Pakliže patříte mezi ty, kteří čekají na chvíli, až jsou všechny díly k dispozici pro shlédnutí na jeden zátah, případně jste se k Falloutu ještě nedostali a nejste si seriálem jistí, má pro vás Amazon poměrně příjemné překvapení.
Celá první řada se totiž nyní objevila na serveru YouTube, kde je k dispozici ke shlédnutí zcela zdarma. Seriál je pochopitelně k dispozici pouze v angličtině a bez titulků, avšak YouTube umožňuje vygenerovat jak anglické, tak české titulky, pokud byste je potřebovali, ovšem počítejte s tím, že jejich kvalita nebude nutně odpovídat oficiálnímu překladu ze služby Amazon Prime Video. Pakliže vás tato promo akce zaujala, dlouho neotálejte – první řada Falloutu bude na YouTube k dispozici jen do 11. února, takže na shlédnutí máte necelé dva týdny.