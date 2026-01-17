TOPlist

Jeho hlas zní ve Falloutu téměř 30 let. Za první díl mi dali sendvič a 40 dolarů, vzpomíná herec

Marek Bartík
Marek Bartík 17. 1. 12:00
0
Ron Perlman V The Joe Vulpis Podcast
  • Známý herec Ron Perlman v podcastu The Joe Vulpis Podcast zavzpomínal na dabování prvního Falloutu
  • Za ikonickou větu „War, war never changes“ prý tehdy od vývojářů dostal sendvič a 40 dolarů
  • O rok později se mu tvůrci ozvali s nabídkou na druhý díl, v té době už byl z jedničky velký hit

„War, war never changes.“ Ikonická věta, která už téměř 30 let zaznívá v úvodu všech dílů populární herní série Fallout. Jejím autorem je dnes již 75letý americký herec Ron Perlman, který se do paměti fanoušků zapsal nejen svým hlasem ve hrách od Bethesdy, ale také známou rolí filmového Hellboye nebo účinkováním v populárním seriálu Zákon gangu (v angličtině Sons of Anarchy, pozn. red.). Na legendární roli vypravěče v prvním Falloutu (1997) nyní Perlman zavzpomínal v podcastu Joea Vulpise, ve kterém mimo jiné s úsměvem uvedl, že za nahrávání dostal „40 dolarů a sendvič“.

Slavnou větu Perlman poprvé namluvil jako součást úvodu k prvnímu Falloutu z roku 1997. Roli vypravěče si od té doby zopakoval ve všech dalších dílech postapokalyptické série, snad jen s výjimkou seriálové adaptace, v níž sice hláška zazní, nikoliv však z úst Perlmana.

Ron Perlman a Del Toro
Ron Perlman a režisér Guillermo del Toro společně natočili dva filmy o komiksovém vyšetřovateli paranormálních jevů jménem Hellboy

Záhadný úspěch Falloutu

V podcastu nicméně přiznal, že Fallout jako takový nikdy nehrál a že obecně vůbec nemá tušení, „jaká hra patří do které konzole“. „Celá ta věc s Falloutem je pro záhadou,“ ohlíží se s nadhledem Perlman za nečekaným úspěchem herní značky. Z mizivé výplaty si však v žádném případě nedělá těžkou hlavu, od osudného nahrávání ostatně uplynuly téměř tři dekády. Práce na Falloutu se tehdy v jeho očích jevila spíše jako náhodné setkání se skupinou nadšenců, které brzy vypustil z hlavy.



Tomu ostatně odpovídá i jeho reakce, když se mu vývojáři nedlouho poté ozvali znovu s otázkou, zda by se nechtěl podílet na Falloutu 2. „O rok a půl později mi zavolali: ‚Hele, pamatuješ si Fallout?‘ ‚Ne.‘ ‚No, je tu druhý díl.‘ Zeptal jsem se: ‚Proč?‘ ‚Protože ten první měl obrovský úspěch.‘ Řekl jsem: ‚Vážně? Super.‘ Tak jsem udělal druhý díl, později třetí a pak čtvrtý, no a teď je z toho úspěšná značka. Něco takového jsem opravdu nečekal,“ vzpomíná Perlman na jednu ze svých nejznámějších rolí.

Kapitoly článku