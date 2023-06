Neuralink má v USA zelenou: testování na lidech může začít ještě letos

Neuralink dostal požehnání od federálního úřadu FDA

Jeho souhlas je nezbytný pro zahájení testování na lidech

První dobrovolníci by se mohly implantace čipu do mozku dočkat ještě letos

Biotechnologie jsou podle řady vědců a vizionářů budoucnost lidstva, což tvrdí také miliardář Elon Musk. Ten před časem investoval do firmy s názvem Neuralink, která si dala za cíl vytvořit implantované rozhraní mezi mozkem a strojem. V praxi by mělo jít o čipy, které mohou pomoci kupříkladu ochrnutým lidem ovládat chytré telefony, počítače či jinou elektroniku a tím jejich handicap alespoň trochu minimalizovat. O vývoji těchto čipů Musk příležitostně hovoří, nicméně doposud se nepovedlo to nejdůležitější – implantovat funkční čip živému člověku.

Testování na lidech může začít už letos

Před dvěma lety se podařilo společnosti úspěšně implantovat čip do hlavy makakovi, který následně byl schopen s pomocí své vlasní mysli ovládat počítačové hry. Ačkoli šlo bezesporu o zajímavý experiment, přeci jen složitost opičího a lidského mozku je na zcela jiné úrovni a to, co se povedlo u primátů nutně neznamená, že se podaří také u lidí. To pochopitelně Muska nezastavilo a vývoj Neuralinku pokračuje dále, přičemž testování na lidech se nyní o notný kus přiblížilo k realitě.

Miliardář na své návštěvě Francie prohlásil, že očekává testování na lidech ještě v letošním roce. Ačkoli podobné prohlášení zní sebevědomě, Musk už v minulosti při několika příležitostech neváhal zmínit, že je testování na lidech na spadnutí, přičemž ve finále k ničemu takovému nedošlo. Naopak zaměstnanci Neuralinku se netajili tím, že šibeniční termíny vedly v minulosti ke zbytečnému zvýšení tlaku, což mělo za následek neúspěchy, jako například 25 usmrcených prasat v roce 2021 z důvodu implantace čipů špatné velikosti.

Ani tentokrát Musk neprozradil žádné detaily ohledně plánovaného testování, jako je kupříkladu velikost vzorku dobrovolníků či jejich diagnózy, na kterých by se měl Neuralink testovat. Minulý měsíc nicméně firma dostala pozitivní stanovisko od federálního Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), jehož souhlas je naprosto nezbytný pro zahájení testování na lidech. Zajímavé je že souhlas společnost získala i přes to, že špatné zacházení se zvířecími subjekty nadále pokračuje. Jestli Elon Musk nalezne dostatek odvážných dobrovolníků pro testování, mohli bychom se dočkat prvního implantovaného čipu do lidského mozku již brzy.