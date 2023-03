Netflix zvyšuje herní obrátky. V příštím roce nabídne oba díly Monument Valley

Ze strany Netflixu jde o další krok ve snaze proniknout na herní trh

Jen v letošním roce se předplatitelé dočkají 40 nových titulů

Patří mezi ně třeba akční RPG Mighty Quest: Rogue Palace od Ubisoftu

Streamovací gigant Netflix neúnavně pokračuje v rozšiřování herní nabídky, přičemž tentokrát se mu podařilo získat opravdu velká jména. V roce 2024 se totiž předplatitelé dočkají obou dílů oceňované logické série Monument Valley. Obě hry jsou aktuálně součástí služby Apple Arcade. V tuto chvíli však není jasné, zda budou v příštím roce k dispozici na obou členstvích současně.

K oznámení došlo v souvislosti s odhalením nadcházejících herních projektů. Patří mezi ně například akční RPG Mighty Quest: Rogue Palace od Ubisoftu, které se na zařízeních s operačními systémy iOS a Android objeví 18. dubna. Ve studiu Super Evil Megacorp, které se zaměřuje zejména na multiplayer, se v počáteční fázi vývoje nachází nová hra, a to ve spojitosti s jiným, dosud neoznámeným projektem Netflixu – více bychom se měli dozvědět v průběhu roku.

Od spuštění iniciativy v roce 2021 se na streamovací službě objevilo již 55 titulů včetně mobilních verzí oblíbených indie her jako Into the Breach či Spiritfarer. Jen v letošním roce tento počet vzroste o 40 a dalších 70 se podle společnosti nachází v různých fázích vývoje. Podle předběžných zpráv se však herní divizi zatím příliš nedaří – nejhranějším titulem je Too Hot to Handle: Love is a Game podle stejnojmenné reality show.

Bez čekání se hráči mohou pustit například do nedávno vydané svižné akce Tomb Raider Reloaded ve verzi bez reklam, zatímco příznivci tahových strategií patrně sáhnou spíše po postapokalyptickém dobrodružství Highwater. Za několik dnů – konkrétně 28. března – navíc na Netflix dorazí ambiciózní budovatelská strategie Terra Nil, která láká na malebné grafické zpracování i přesah do ekologie.