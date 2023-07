Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (5. 7. 2023)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Které byste naopak neměli minout?

Zfalšovaná láska (Deep Fake Love)

Datum premiéry 1. řady: 6. 7. 2023

6. 7. 2023 Moderuje: Raquel Sánchez Silva

Pikantní reality show, ve které technologie deepfake šikovně míchá pravdu a lži a pět párů čeká náročná zkouška vzájemné důvěry. Kdo z nich nakonec vyhraje pořádný balík? Reality show Zfalšovaná láska moderuje Raquel Sánchez Silva, známá z počinů jako Pekín Express nebo Supervivientes.

Deep Fake Love je inovativní formát, ve kterém se pět párů setkává s technologií deepfake, technikou umělé inteligence, která upravuje obrazy a nutí je rozlišovat, co je skutečné a co ne. V nové reality show společnosti Netflix, kterou produkuje společnost Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), bude pět párů testovat své vztahy a důvěru, přičemž v sázce je výhra 100 000 eur.

Zase 15 (Back to 15)

Datum premiéry 2. řady: 5. 7. 2023

5. 7. 2023 Hrají: Maisa Silva, Camila Queiroz, Klara Castanho

Její práce ani osobní život nestojí za nic. Pak ale třicetiletá Anita zjistí, že se může vrátit v čase do doby, kdy jí bylo patnáct. Dokáže změnit minulost? Také ve druhé řadě seriálu Zase 15 hrají Maisa Silva (Táta na kvadrát), Klara Castanho (Zpověď neviditelné dívky), Camila Queiroz a João Guilherme.

Anita se musí vrátit do svých patnácti let, aby se pokusila napravit život své sestry Luizy. Joel se však naboural do jejího účtu na Floguinho a stal se cestovatelem v čase. Po katastrofálním dni, kdy zasahuje do života všech, se Anita vrací do roku 2021, aby zjistila, že její dokonalá chvíle v Paříži s Henriquem už není. Všechno je jinak. A teď? Anita a Joel musí spojit síly, aby vše vrátili do starých kolejí a napravili budoucnost. Uprostřed toho všeho se ještě bude muset rozhodnout, s kým chce být: s romantickým Henriquem, partnerem Joelem nebo s nepravděpodobným a neodolatelným Fabríciem.

Tchán s tchyní jsou psanci (The Out-Laws)

Datum premiéry: 7. 7. 2023

7. 7. 2023 Hrají: Nina Dobrev, Pierce Brosnan, Adam Devine, Michael Rooker, Ellen Barkin

Filmový počin Tchán s tchyní jsou psanci vrací do hry známého irského herce Pierce Brosnana, známého především jakožto představitele Jamese Bonda, avšak velkou roli ve snímku dostal také Adam Devine, který zazářil v povedeném seriálu Taková moderní rodinka. Také ostatní obsazení v podobě Michaela Rookera, Niny Dobrev či Ellen Barkin dává tušit, že půjde o zajímavý projekt.

Owen Browning (Adam Devine) je přímočarý bankovní manažer, který se chystá oženit se svou životní láskou Parker (Nina Dobrev). Když jeho banku během svatebního týdne přepadnou nechvalně proslulí Ghost Bandits, domnívá se, že právě jeho budoucí tcháni (Pierce Brosnan, Ellen Barkinová), kteří právě přijeli do města, jsou oni známí bandité.

Nepoznané: Roboti zabijáci (Unknown: Killer Robots)

Datum premiéry: 10. 7. 2023

10. 7. 2023 Režie: Jesse Sweet

Co se stane, když o životě a smrti začne rozhodovat pouhý stroj? Dokument Nepoznané: Roboti zabijáci pojednává o úskalích použití umělé inteligence v armádě. Hluboko v srdci vojensko-průmyslového komplexu se totiž vyvíjí nový druh vojáka. Roboti pohánění umělou inteligencí mění tvář válečnictví a stále častěji sami rozhodují na bojišti. Tento počin sleduje vojáky a vědce, kteří se předhánějí v budování těchto technologií, a aktivisty, kteří mají za úkol odhalit jejich nebezpečný potenciál.

Nepoznané: Roboti zabijáci je čtyřdílný dokumentární seriál, který vypráví dechberoucí příběhy o dobrodružství a průzkumu v úchvatných nezmapovaných oblastech. Každý díl posouvá hranice poznání, vydává se do neprobádaných oblastí a odkrývá tajemství našeho světa prostřednictvím příběhů pozoruhodných lidí a míst, která dosud nebyla zachycena kamerou. Připravte se na napínavou expedici, která rozšíří vaše obzory a probudí ve vás dobrodruha – od odhalení nejstaršího hřbitova na světě až po srdcervoucí pohled na využití umělé inteligence ve válce.