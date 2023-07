Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (12. 7. 2023)

Také tento týden vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix, ať už jde o filmy, dokumenty či seriály. Tentokrát si můžete vybrat například dokumentární seriál z prostředí amerického fotbalu, hororový snímek navazující na film V pasti či oddychový seriál z žánru romantických komedií.

Rozehrávači (Quarterback)

Datum premiéry 1. řady: 12. 7. 2023

12. 7. 2023 Účinkují: Patrick Mahomes, Kirk Cousins, Marcus Mariota

Naprosto otevřený dokumentární seriál, ve kterém vám do sezóny 2022-23 i svého života dají nahlédnout hvězdy americké NFL Patrick Mahomes, Kirk Cousins a Marcus Mariota. Netflix se svým novým dokumentárním seriálem Rozehrávači snaží navázat na úspěšné projekty z jiných sportovních odvětví, jako je kupříkladu oceňovaná série Drive to Survive, která nahlíží pod pokličku závodům formule 1.

Quarterback je první spolupráce Netflixu s NFL a jedná se o nový sportovní seriál Netflixu, který přináší jedinečný pohled na každou sezónu z pohledu quarterbacků národní fotbalové ligy. NFL vůbec poprvé umožnila, aby byli quarterbackové nahráváni mikrofonem v každém zápase sezóny. Seriál nabízí exkluzivní, bezprecedentní přístup k Patricku Mahomesovi, Kirku Cousinsovi a Marcusi Mariotovi od začátku sezóny 2022 až do jejího konce, sleduje je na hřišti i mimo něj, od hloučku spoluhráčů až po jejich domovy s rodinami.

Too Hot to Handle

Datum premiéry 5. řady: 14. 7. 2023

14. 7. 2023 Účinkují: Desiree Burch, Francesca Farago, Harry Jowsey, Chloe Veitch, Sharron Townsend

Na rajském pobřeží se setkávají krásní a nezadaní, aby si zahráli o lákavou odměnu. Má to ale háček – jestli chtějí vyhrát, musí se vzdát sexu. V páté řadě seriálu Too Hot to Handle se opět podíváme na plejádu soutěžících, kterým život nadělil v mnoha ohledech dokonalé tělo, jak zápolí se svými pudy, aby vyhráli finanční odměnu snů. Komu se to podaří tentokrát?

Deset sexy nezadaných si myslí, že se uchýlí na luxusní jachtu v Karibiku a budou soutěžit v nové seznamovací show Láska přes palubu, kterou moderuje pohledný a tajemný kapitán. Netuší však, že pořad Too Hot to Handle se vrací v páté sezóně a Lana je připravena podrobit jejich milostné vazby zkoušce. V sázce je finanční odměna 200 000 dolarů a jediné, co musí udělat, je vyhnout se všem fyzickým intimnostem.

V pasti: Barcelona (Bird Box Barcelona)

Datum premiéry: 14. 7. 2023

14. 7. 2023 Hrají: Georgina Campbell, Mario Casas, Michelle Jenner, Gonzalo de Castro, Leonardo Sbaraglia

Tajemná síla ničí lidstvo a nová zlověstná hrozba sílí. Tenhle postapokalyptický příběh z Barcelony navazuje na trhák V pasti, který od divácké komunity na ČSFD získal sympatických 73 %. V thrilleru od Àlexe a Davida Pastorových V pasti: Barcelona si hlavní role střihli Mario Casas, Georgina Campbell a Diego Calva.

Od producentů celosvětového fenoménu Bird Box přichází V pasti: Barcelona, rozšíření filmu, který v roce 2018 strhl diváky. Poté, co záhadná síla zdecimuje světovou populaci, se Sebastian musí vydat na vlastní cestu za přežitím opuštěnými ulicemi katalánské metropole. Zatímco uzavírá nesnadná spojenectví s dalšími přeživšími a snaží se uniknout z města, narůstá nečekaná a ještě zlověstnější hrozba.

Přežijí jen silnější (Survival of the Thickest)

Datum premiéry 1. řady: 13. 7. 2023

13. 7. 2023 Hrají: Michelle Buteau, Tasha Smith, Tone Bell, Christine Horn, Anna George

Vášnivá stylistka Mavis Beaumontová má za sebou těžký rozchod. Chápe to ale jako příležitost začít znovu v životě i v lásce a být šťastná podle vlastních představ. Pohodový romantický seriál Přežijí jen silnější, který podle vlastní knihy vytvořila a hlavní roli v něm ztvárnila Michelle Buteau.

Film Přežijí ti nejtlustší se soustředí na Mavis Beaumontovou (Michelle Buteauová). Černoška, mírně při těle a čerstvě svobodná (ne z vlastní vůle!) Mavis se nečekaně ocitá v situaci, kdy musí znovu vybudovat svůj život jako stylistka, která se potýká s problémy. Je odhodlaná nejen přežít, ale i vzkvétat díky podpoře své vyvolené rodiny, pozitivnímu přístupu k tělu a roztomilému výstřihu do V s leskem na rty.