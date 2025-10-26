Netflix v ohrožení? Apple prý pokukuje po hollywoodské společnosti, není ale jediný

- Gigant z Cupertina možná plánuje rozšířit portfolio streamovací platformy Apple TV
- Tentokrát nikoli skrze vlastní tvorbu, ale akvizicí velké hollywoodské společnosti
- Zájemců je ale více, včetně Netflixu či Amazonu
Streamovací platformy zaměřující se na filmy a seriály musí stále více bojovat o diváky a u toho se pokud možno také odlišit od nabité konkurence. Vlastní cestou jde v tomto ohledu služba Apple TV, která se snaží diváky nalákat na kompletně vlastní produkci, jež sice nemusí sednout každému, ale pokud vás zaujme, rozhodně stojí za to. K tomu se gigant z Cupertina snaží stále více prosadit i na poli živého přenosu sportovních událostí, od americké fotbalové ligy MLS přes vybrané baseballové zápasy až po nově získaná práva na královnu motorsportu F1.
Apple TV možná rozšíří největší hity HBO či DC Entertainment
Tím ale Apple podle všeho rozhodně skončit nehodlá. Absence klasických hitů v rámci předplatného je totiž handicap, který chce Apple překlenout. A k tomu si hodlá vzít na pomoc katalog společnosti Warner Bros. Discovery, a to nikoli formou obchodní dohody, ale rovnou akvizice. Warner Bros. Discovery vlastní HBO, CNN, Warner Bros., DC Entertainment, Discovery Channel, Cartoon Network a mnoho dalších značek. Tato mediální společnost má v portfoliu tisíce významných televizních pořadů a filmů.
Nyní má údajně zájem o převzetí jiným velkým hráčem, jako je Paramount Skydance, nebo o rozdělení prodejem aktiv, jako je například její streamovací služba. Podle dvou osob, které jsou údajně obeznámeny s jednáními, Apple projevil zájem o koupi rozsáhlé filmové a televizní knihovny Warner Bros. Discovery, stejně jako o její produkční aktiva. Ostatní části podniku by musely být zachovány, nebo prodány jiným zájemcům. O tuto nabídku prý projevily zájem také Netflix, Comcast či Amazon.
Nepřehlédněte
Apple přebírá otěže F1! Brad Pitt byl jen začátek, teď míří do Cupertina celá královna motorsportu
V podcastu „The Town“ reagoval šéf služeb Apple Eddy Cue na spekulace o tom, že Apple kupuje další mediální společnosti, jako je HBO: „Nikdy nic neodmítám, ale aktivně nehledáme žádnou společnost k odkupu, ať už je jakékoli velikosti. Rádi si věci budujeme sami. Byl bych překvapený, ale opět, nikdy neříkám ne, protože nikdy nevíte, co se ve světě stane.“ Warner Bros. Discovery údajně očekává, že již tento týden začne potenciální zájemce žádat o podepsání dohod o mlčenlivosti.