TOPlist

Netflix v ohrožení? Apple prý pokukuje po hollywoodské společnosti, není ale jediný

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 26. 10. 8:00
2
Tim Cook v Hollywoodu (ilustrační obrázek)
  • Gigant z Cupertina možná plánuje rozšířit portfolio streamovací platformy Apple TV
  • Tentokrát nikoli skrze vlastní tvorbu, ale akvizicí velké hollywoodské společnosti
  • Zájemců je ale více, včetně Netflixu či Amazonu

Streamovací platformy zaměřující se na filmy a seriály musí stále více bojovat o diváky a u toho se pokud možno také odlišit od nabité konkurence. Vlastní cestou jde v tomto ohledu služba Apple TV, která se snaží diváky nalákat na kompletně vlastní produkci, jež sice nemusí sednout každému, ale pokud vás zaujme, rozhodně stojí za to. K tomu se gigant z Cupertina snaží stále více prosadit i na poli živého přenosu sportovních událostí, od americké fotbalové ligy MLS přes vybrané baseballové zápasy až po nově získaná práva na královnu motorsportu F1.

Apple TV možná rozšíří největší hity HBO či DC Entertainment

Tím ale Apple podle všeho rozhodně skončit nehodlá. Absence klasických hitů v rámci předplatného je totiž handicap, který chce Apple překlenout. A k tomu si hodlá vzít na pomoc katalog společnosti Warner Bros. Discovery, a to nikoli formou obchodní dohody, ale rovnou akvizice. Warner Bros. Discovery vlastní HBO, CNN, Warner Bros., DC Entertainment, Discovery Channel, Cartoon Network a mnoho dalších značek. Tato mediální společnost má v portfoliu tisíce významných televizních pořadů a filmů.

Nyní má údajně zájem o převzetí jiným velkým hráčem, jako je Paramount Skydance, nebo o rozdělení prodejem aktiv, jako je například její streamovací služba. Podle dvou osob, které jsou údajně obeznámeny s jednáními, Apple projevil zájem o koupi rozsáhlé filmové a televizní knihovny Warner Bros. Discovery, stejně jako o její produkční aktiva. Ostatní části podniku by musely být zachovány, nebo prodány jiným zájemcům. O tuto nabídku prý projevily zájem také Netflix, Comcast či Amazon.



Craig Federighi v intru na WWDC



Nepřehlédněte

Apple přebírá otěže F1! Brad Pitt byl jen začátek, teď míří do Cupertina celá královna motorsportu

V podcastu „The Town“ reagoval šéf služeb Apple Eddy Cue na spekulace o tom, že Apple kupuje další mediální společnosti, jako je HBO: „Nikdy nic neodmítám, ale aktivně nehledáme žádnou společnost k odkupu, ať už je jakékoli velikosti. Rádi si věci budujeme sami. Byl bych překvapený, ale opět, nikdy neříkám ne, protože nikdy nevíte, co se ve světě stane.“ Warner Bros. Discovery údajně očekává, že již tento týden začne potenciální zájemce žádat o podepsání dohod o mlčenlivosti.

Vstoupit do diskuze (2)
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

iPhone tvořený kompletně z displeje
Odváže se konečně Apple? Bezrámečkový iPhone je prý opět ve hře
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
6
Pubarťačka na sociální síti Instagram (ilustrační obrázek)
Tajná funkce Instagramu: aktivovat ji můžete, jen pokud jste mladí
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 12:00
1
Halo Campaign Evolved
Remake prvního Halo vypadá skvěle! Slavná střílečka se poprvé objeví i na PlayStationu
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 10:30
2

Kapitoly článku