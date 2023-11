Netflix hlásí velký herní úlovek. Nabídne trilogii Grand Theft Auto

Streamovací služba Netflix získala exkluzivní práva na mobilní verzi Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

První tři trojrozměrné díly GTA ve vylepšených verzích dorazí na mobilní obrazovky už 14. prosince

Stejně jako v případě ostatních exkluzivních mobilních her od Netflixu si jinak než s předplatným nezahrajete

Před dvěma měsíci se v médiích objevila zpráva, že společnost Netflix navázala spolupráci s herním vydavatelstvím Take-Two Interactive, jejímž výsledkem by mohlo být nové Grand Theft Auto pro mobilní telefony. Fanoušci populární akční série tehdy spekulovali, zda půjde o úplně nový projekt uzpůsobený kapesnímu hraní po vzoru Chinatown Wars nebo třeba konverzi některého ze starších dílů. Odpovědí na tuto otázku může být čerstvě oznámená mobilní verze remasterované trilogie, která obsahuje první trojrozměrné díly, tedy GTA 3, Vice City a San Andreas. Kolekce původně vyšla v roce 2021 pod názvem Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition pro PC a konzole.

Vydání je za dveřmi

S přípravou mobilního portu se počítalo od samotného začátku, avšak vzhledem k nepříliš lichotivému počátečnímu stavu počítačové/konzolové verze a více než dvouletému čekání na něj mnozí hráči možná pozapomněli. Nikoliv však Netflix, který tak svým předplatitelům exkluzivně nabídne vylepšenou edici dnes již ikonické trojice titulů s gangsterskou tématikou a značnou volností v plnění misí, na jejíž absenci si hráči občas stěžují v souvislosti s novější produkcí studia Rockstar Games (GTA 5, Red Dead Redemption 2).

BIG NEWS: GTA III, Vice City, and San Andreas from the Grand Theft Auto Series are coming to Netflix Games for mobile on December 14! pic.twitter.com/qe9DGOHXyO — Netflix (@netflix) November 29, 2023

Zájemci s aktivním členstvím u Netflixu už se mohou do her předběžně zaregistrovat prostřednictvím distribučních služeb Google Play či App Store. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition vychází už 14. prosince ve verzi pro Android a iOS, k dispozici bude také přímo v mobilní aplikaci Netflixu.

Bohatá nabídka

V následujících týdnech a měsících bude zajímavé sledovat, kolik předplatitelů dokáže značka Grand Theft Auto oslovit. Podle nedávného zjištění se totiž hraní věnuje pouze 1 % uživatelů, byť Netflix svou herní nabídku pravidelně rozšiřuje o zajímavé počiny jako Football Manager či Valiant Hearts. V budoucnu pak přibude třeba oceňovaný Hades či izometrické dobrodružství Death’s Door.