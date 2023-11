Na Netflix se valí další vlna mobilních her. Je mezi nimi oceňovaný Hades i slavná plošinovka

Netflix představil další várku mobilních her pro předplatitele

Už nyní se můžete pustit do hraní třeba dobrodružné pecky Oxenfree II: Lost Signals

V příštím roce nabídku rozšíří akční pecka Hades či slavná plošinovka Braid s nekompromisní obtížností

Letošní ročník virtuální přehlídky Netflix Geeked Week se již tradičně věnoval zejména filmovým a seriálovým novinkám v čele s první ukázkou hrané verze slavného animovaného seriálu Avatar: The Last Airbender či s krátkou upoutávkou na druhou sérii oceňovaného seriálu Arcane na motivy League of Legends. Ke slovu se však dostaly také mobilní hry, kterým se oblíbená streamovací služba v posledních letech věnuje stále intenzivněji, byť podle nedávného zjištění analytické firmy Apptopia se jejich hraní věnuje pouze 1 % předplatitelů.

Z podsvětí až na vrchol

Vylepšit nelichotivou statistiku se Netflix pokusí desítkou nových mobilních titulů. Některé z nich jsou už nyní k dispozici, zatímco další dorazí v průběhu příštího roku. Předplatitelé se mohou bez otálení pustit do pokračování dobrodružné hry s prvky nadpřirozena Oxenfree II: Lost Signals. Mezi zpřístupněné tituly patří také logická hříčka s nádechem klasických hororových filmů Slayaway Camp 2: Netflix & Kill či interaktivní vizuální román Shadow and Bone: Enter the Fold.

O kvalitní kapesní zábavu by neměla být nouze ani v příštím roce. Patrně za největší „úlovek“ lze označit chystanou mobilní verzi roguelite pecky Hades, která v roce 2020 získala ocenění pro nejlepší nezávislou hru a nejlepší akci v rámci prestižního udílení videoherních cen The Game Awards. Hráči se v ní chopí role Zagrea, Hádova syna, ve snaze uprchnout z řeckého podsvětí a vystoupat až na Olymp. Nadšení recenzenti si pochvalovali zejména příběh, návykovou hack-and-slash hratelnost či povedený soundtrack.

Slavná plošinovka i pořádná slepičárna

V následujících měsících se hráči mohou těšit také na pestrobarevnou plošinovku Katana Zero či na izometrické dobrodružství Death’s Door, v němž se převtělíte do malé vrány, která sbírá duše pro byrokratický aparát posmrtného života zvaný Reaping Commission Headquarters. Za zmínku stojí také dnes již legendární plošinovka Braid, která si svou premiéru na obrazovkách mobilních telefonů odbude 30. dubna 2024, a to rovnou v rozšířené výroční edici.

Mezi další oznámené hry patří adaptace oblíbeného seriálu Money Heist či kooperativní ARPG Dragon Prince: Xadia. Svérázně pak působí hra podle animáku Slepičí Úlet, ve které se skupina kuřat věnuje loupežným přepadením.