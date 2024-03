Neskutečný úspěch: první člověk s Neuralinkem hraje počítačové hry pomocí mysli

První pacient s Neuralinkem se po operaci dobře zotavuje

Na novou technologii si zvyká poměrně rychle, už skrze ní hraje i počítačové hry

Hraním šestého dílu Civilizace strávil více než osm hodin v kuse

Lidstvo si už od dávných dob vždy představovalo, jaká bude budoucnost. Zatímco některé předpovědi, jako například létající automobily či domy na Měsíci se nám prozatím nesplnily, takové konverzace s umělou inteligencí jsou otázkou pár kliknutí. Jednou z oblíbených myšlenek všech futuristů je ovládání technologií pomocí myšlenek, které se dlouhou dobu zdálo jako nedostižitelný cíl. Ačkoli především medicína s technologiemi umožňující například ovládání kurzoru myši pomocí myšlenek pracuje už nějakou dobu, jedná se spíše o fragment původní představy, než o zhmotněný sen fanoušků sci-fi.

Pacient s Neuralinkem hrál Civilizaci VI osm hodin v kuse

S příchodem Elona Muska a především jeho společnosti Neuralink se nicméně začaly uvádět věci do pohybu. Ať už si o něm myslíte cokoli, v některých oblastech mu nelze upřít úspěchy. Jedním z nich je úspěšné implementování čipu Neuralinku do mozku živého pacienta, který se podle miliardářova prohlášení zotavuje dobře a soužití s technologií mu evidentně nečinní výraznější potíže. Právě naopak – 29letý Noland Arbaugh, který jako první člověk na světě tento čip obdržel, se pochlubil poměrně zajímavým využitím nové technologie.

Arbaugh, jako spousta dalších lidí, rád hraje počítačové hry. Po automobilové nehodě zůstal paralyzovaný od krku dolů, tudíž kromě všech jiných běžných činností si nemohl ani zahrát žádnou hru. Díky Neuralinku se mu to nicméně podařilo – kromě klasických šachů si mohl zahrát také Civilizaci VI, která také nepatří mezi nejrychlejší tituly, avšak je mnohem více komplexnější na ovládání. „Operace byla velmi snadná. Z nemocnice mě propustili doslova o den později. Nemám žádné kognitivní poruchy. Vy všichni v Neuralinku jste mi dali možnost znovu hrát, přičemž jsem u ní strávil 8 hodin v kuse,“ pochlubil se Arbaugh svou herní vášní.

Hraní počítačových her je podle řady studií pozitivní na rozvoj kognitivních schopností, tudíž se ne vždy jedná jen o bezduchou zábavu. Pro pacienty s Neuralinkem se také jedná o skvělý trénink, jak si na novou technologii zvyknout a naučit se ji používat, přičemž u toho zároveň mohou dělat i něco, co je baví. Osobně jsem zvědavý, zda se někdy dočkáme turnajů v League of Legends nebo Counter-Strike, kde hráči budou k ovládání využívat Neuralink či podobnou technologii.