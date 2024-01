První člověk má v mozku čip Neuralink. Dobře se zotavuje, uvedl Musk

Když Elon Musk představil v roce 2019 práci společnosti Neuralink, která si dala za cíl vytvořit implantované rozhraní mezi mozkem a strojem, mnoho lidí se na tuto snahu tvářilo skepticky. V praxi totiž mělo jít o čipy, které mohou pomoci kupříkladu ochrnutým lidem ovládat chytré telefony, počítače či jinou elektroniku, a tím jejich handicap alespoň trochu umenšit. Miliardář se nicméně nenechal skepsí zastavit a jeho společnost pokračovala s vývojem dále, přičemž v loňském roce dostala od regulačních úřadů ve Spojených státech zelenou, aby mohl čip Neuralink testovat na lidech.

První lidský pacient dostal v neděli implantát od startupu Neuralink a dobře se zotavuje, alespoň tak to uvedl zakladatel společnosti. „První výsledky ukazují slibnou detekci neuronových spiků,“ dodal Musk v příspěvku na sociální síti X. Spiky jsou aktivita neuronů, které Národní institut zdraví popisuje jako buňky, které pomocí elektrických a chemických signálů vysílají informace po mozku a do těla.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024