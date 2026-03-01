Neskutečný počin od Xiaomi: Vision GT už je v Barceloně, bourá veškeré představy o designu

- Xiaomi patří mezi největší vystavovatele na kongresu MWC 2026
- Do Barcelony si tento čínský výrobce přivezl spoustu zajímavých novinek
- Jedna z nich má ale s telefony pramálo společného – má totiž čtyři kola
Xiaomi má nesmírně široké portfolio elektroniky a před dvěma lety se tato populární značka vydala do pro ni zcela nových vod. Vrhla se na dráhu elektromobility a její první počin, model SU7, se ukázal jako trefa do černého. Do Barcelony, kde probíhá mobilní veletrh MWC 2026, přivezl čínský výrobce naprosto unikátní koncept elektrického hyperauta, který všem vyrazil dech. A které na mnohé zapůsobilo možná trochu povědomým dojmem.
Xiaomi Vision GT se představuje
Nový koncept hyperauta od Xiaomi se jmenuje Vision GT a nejedná se o nic jiného než o nekompromisní elektrický sportovní vůz, který chce změnit zaběhlá měřítka. Vůz byl spatřen ještě před představením, při přepravě do Barcelony a poté jsme se jeho prezentace dočkali na první akci Xiaomi v katalánské metropoli. A pro známou značku to byla velká pocta.
Tento koncept totiž vznikl v rámci programu Vision Gran Turismo, který spatřil světlo světa v roce 2013 a Xiaomi je první čínskou společností, která se do něj kdy dostala. I to ukazuje, že patří ve světě elektromobility mezi respektované hráče. V rámci tohoto programu dříve tvořily automobilky jako Mercedes-Benz, Porsche, Ferrari a BMW, takže Xiaomi je vskutku ve vybrané společnosti.
Co je Vision Gran Turismo?
Tento program spustilo před 13 lety japonské herní studio Polyphony Digital, které stojí za legendární závodní sérií Gran Turismo pro PlayStation. Automobilky pod jeho záštitou tvoří koncepční vozy víceméně bez jakýchkoliv omezení nebo regulačních překážek, takže se jedná o vskutku čisté závodní stroje bez ústupků a kompromisů.
Tyto vozy se poté dostanou do závodní hry Gran Turismo a Xioami je první čínskou značkou, která se do tohoto exkluzivního klubu připojila. Co se samotného konceptu týče, tak působí trochu povědomě a příznivci tohoto programu si určitě všimli, že se až nápadně podobá konceptu McLaren Vision GT z roku 2018. Ten byl v roce 2022 dokonce zhmotněn v podobě modelu Solus GT.
Hypersport z říše snů
Když dáme stranou zřejmou inspiraci McLarenem, je Xiaomi Vision GT opravdu neuvěřitelný počin, který žene schopnosti elektromobilů na samotnou hranu možného. Vychází z platformy Xiaomi postavené na karbidu křemíku (SiC) s napětím 900 V, karoserie sedí neuvěřitelně nízko a na první pohled zaujme také obrovským křídlem (či spíše ploutví) v zadní části.
Koncept má karbon-keramické brzdy, které se ukrývají za futuristickými koly s centrálním zámkem. Motor je umístěný uprostřed a při pohledu z profilu vynikne velmi aerodynamický tvar vozu – dle Xiaomi má Vision GT koeficient odporu vzduchu 0,29. Přesná čísla týkající se výkonu prozatím nebyla prozrazena, ale skloňují se hodnoty okolo 1 900 koní.
Futuristický interiér
Koncept vyniká také opravdu propracovaným interiérem, kterému dominuje futuristický volant motýlího tvaru s ovládacími prvky, obří displej a zajímavě pojaté sedačky. Interiér je dvoumístný a samozřejmě plný těch nejmodernějších technologií – například v podobě asistenta Xiaomi Pulse, který interaguje s řidičem pomocí světla a zvuků.
Rozhraní je postaveno okolo systému HyperOS, který byl pro potřeby tohoto konceptu upraven tak, aby zobrazoval vždy jen to nejdůležitější a co nejvíce intuitivně, aby nebyl řidič zbytečně rozptylován. V interiéru jsou dále patrné i tradiční fyzické ovladače a samozřejmostí je také plná propojitelnost vozu s elektronikou Xiaomi.
Premiéra v Barceloně má svůj význam
A proč vlastně Xiaomi, které své elektrické vozy prodává jen v Číně, ukázalo svůj nový koncept v Barceloně? Je to velmi jednoduché. Čínský výrobce chce se svými elektromobily v roce 2027 expandovat do světa a to, že svůj nejnovější počin poprvé ukázal na největším evropském technologickém veletrhu je jasným potvrzením toho, že jsou věci v pohybu.
Xiaomi již zřídilo výzkumné a vývojové centrum v Mnichově a právě se teď se údajně zaměřuje na otevření 150 prodejen ve Velké Británii v rámci čtyř let. Je tedy evidentní, že se máme v dohledné době na co těšit a že to čínský technologický gigant myslí s elektromobilitou opravdu vážně.