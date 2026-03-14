Není to už moc? Známý výrobce televizí zobrazoval reklamy snad úplně všude

Michael Chrobok
Michael Chrobok 14. 3. 12:00
  • Někteří majitelé televizí Hisense zaznamenali reklamy i mimo televizní vysílání
  • Komerční sdělení se údajně objevila i při přepínání kanálů či procházení nastavení
  • Hisense v prohlášení uvedlo, že se jednalo jen o omezený test

Televize a reklamní sdělení k sobě tak nějak přirozeně patří, což nikdo nezpochybňuje. Řeč je ovšem v tomto případě o lineárním vysílání, které je do značné míry k dispozici zdarma a je financováno právě z reklam. S příchodem chytrých televizí a předplatných se ovšem celý trh značně proměnil a stejně tak i přístup k reklamám. Nástup chytrých televizí vnuknul výrobcům myšlenku, že by se na reklamách mohli „přiživit“ také oni. Ačkoli pokusy některých značek skončily dříve než začaly, stále to neznamená, že by to výrobci s implementací komerčních sdělení vzdali.

Reklamy úplně všude

Občas ve svých experimentech ale někteří zajdou příliš daleko, jako například tentokrát čínský výrobce Hisense. Podle ohlasů některých majitelů, kteří se svěřili serveru Tom’s Hardware, začaly televizory značky Hisense zobrazovat reklamy také v případech, kdy to není dvakrát vhodné – třeba během volby HDMI portu, zapnutí televize, procházení nabídky nastavení nebo dokonce jen při přepínání televizních kanálů. Zdá se, že na mnoha z dotčených zařízení běží platforma VIDAA pro chytré televize, která byla nedávno přejmenována na Home OS.

Zprávy uživatelů naznačují, že tento problém není ničím novým. Diskuse na Redditu, které sahají několik let zpět, popisují reklamy objevující se v systémových nabídkách nebo při spouštění, zatímco novější příspěvky uvádějí, že se nyní při přepínání vstupů zobrazují reklamy na celé obrazovce. Někteří uživatelé uvádějí, že se jim podařilo reklamy deaktivovat tak, že kontaktovali podporu společnosti Hisense a poskytli jedinečné ID svého televizoru, což vyvolává otázky ohledně toho, podle jakého klíče jsou konkrétní televize a uživatelů vůbec vybíráni.



Televize LG lidem automaticky zobrazují reklamy. A brzy to bude ještě horší

Hisense na to reagoval prohlášením, v němž uvedl, že tyto reklamy byly součástí omezeného testu prováděného ve Španělsku prostřednictvím platformy VIDAA. Společnost uvedla, že cílem testu bylo vyhodnotit reklamní formáty spojené s bezplatným obsahem, a trvala na tom, že uživatelům nebránila v běžném používání jejich televizorů. Podle společnosti již tento test skončil, nicméně není vyloučeno, že se v budoucnu bude opakovat, a to i v jiných lokalitách.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

