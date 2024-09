Televize LG lidem automaticky zobrazují reklamy. A brzy to bude ještě horší

Některé televize od LG zobrazují lidem reklamy, když je aktivně nesledují

Prozatím není jisté, kterých konkrétních modelů se to týká

Otázkou také zůstává, do jakých regionů se tato „funkce“ rozšíří

Jistě to znáte – zapnete televizi, chvíli na něco koukáte, ale po čase se přesunete k jiné činnosti, přičemž televizor necháte zapnutý. Nejenže je tato rozšířená praxe škodlivá pro rodinný rozpočet, ale v případě některých televizorů od jihokorejské společnosti LG také lehce nepříjemné. Chytré televizory LG začínají při přechodu do klidového režimu zobrazovat reklamy přes celou obrazovku dříve, než se spustí běžný spořič obrazovky.

Nativní reklamy na spořiči obrazovky se začaly objevovat na chytrých televizorech LG začátkem tohoto měsíce, včetně televizorů OLED, jako je nový model G4, a zobrazují se přímo na domovské obrazovce, v obchodě s obsahem a v nabídkách LG Channels.

LG vám zobrazí reklamy ve chvíli, kdy na televizi aktivně nekoukáte

Funkce bude propagovat jak produkty společnosti LG, tak produkty třetích stran, které nemusí s televizí nebo zábavou vůbec souviset, jak uvádí server FlatpanelsHD. Dave Rudnick, šéf LG Ad Solutions v tiskové zprávě uvedl, že reklamy byly při testování účinné a představují cennou příležitost pro značky, jak se dostat do popředí zájmu na největší obrazovce v místnosti „V minulosti mohla reklama na spořiči obrazovky naznačovat, že diváci opustili místnost, ale dnešní zvyky diváků jsou výrazně odlišné,“ řekl Rudnick. „Nyní 93 % diváků při sledování televize vykonává více činností, jako je posílání zpráv, nakupování, prohlížení sociálních médií nebo hraní her na telefonu.“

Jak uvádí FlatpanelsHD, aktuální reklamy „spořiče obrazovky“ lze vypnout v nastavení v nabídce nastavení televizoru a vypnutím přepínače jménem Propagace spořiče obrazovky. Není jasné, které regiony nebo konkrétní modely chytrých televizorů nové reklamy spořiče obrazovky podporují, ale společnost LG již dříve zmínila, že ke konci letošního roku přinese na platformu webOS, která běží na více než 200 milionech chytrých televizorů po celém světě, ještě více reklamního obsahu.

Nutno podotknout, že od jihokorejského giganta se nejedná o příliš férovou praktiku. Televizory jsou poměrně drahým zbožím, od kterého neočekáváme, že by ve chvílích nepozornosti mělo svým majitelům prodávat jiné produkty či služby. To by se pak klidně v jejich systému mohla zobrazovat reklama na konkurenční Samsung či jiné značky. Ačkoli se dá strategie LG pochopit, rozhodně se nedá z pohledu uživatele akceptovat – za televizor totiž již zaplatil a neměl by tedy výrobci vydělávat další peníze skrze komerční sdělení i s ohledem na to, že jsme různými reklamami bombardování prakticky na každém kroku.