Propadák dekády? LG zařízlo výrobu rolovací televize, stála téměř tři miliony

Jihokorejský gigant LG ukončil výrobu své televize Signature OLED R

Ta nabídla převratný rolovací displej, ovšem za velmi vysokou cenu

Přibližně před pěti lety představila jihokorejská společnost LG „revoluční“ televizor s názvem LG Signature OLED R. Ten se vymykal především svým minimalistickým zpracováním – v případě potřeby mohl totiž 65″ 4K OLED panel zarolovat do své základny. V době představení se jednalo o úctyhodný kousek technologie, za který si LG neváhalo říct o pořádnou sumu, konkrétně 100 tisíc dolarů (cca 2,75 milionu korun s daní), což není zrovna málo. Jak se zdá, tak podobné myšlenky měli také potenciální zákazníci.

Doba rolovací skončila rychleji, než začala

Podle serveru Chosun mělo LG uvolnit výrobní kapacity ve svých továrnách, které byly vyhrazeny pro televize Signature OLED R, jiným modelům. Jinými slovy přestává LG s výrobou experimentálního, avšak velmi drahého televizoru, s nejvyšší pravděpodobností kvůli nízkému odbytu. Ostatně koupit si televizi za téměř 3 miliony korun není pro každého, navíc je třeba brát v potaz i potenciální cenu servisu, která u takto složitého mechanismu nebude nejlevnější. Ani s dostupností to nebylo nejlepší a nechávat si takto drahý televizor posílat ze zahraničí mohou jen opravdu otrlí zákazníci.

Televizor LG Signature OLED R byl oficiálně představen v lednu 2019 na veletrhu CES v Las Vegas, kde byl také vyhlášen jako nejlepší televizor. Po svém prvním uvedení na trh v říjnu 2020 se několikrát objevil na oficiálních akcích společnosti, kterých se zúčastnil také dnes již bývalý jihokorejský prezident Moon Jae-in, čímž na sebe upoutal pozornost. Zaměření na VIP zákazníky se nicméně firmě nevyplatilo – prodeje zůstaly na bodě mrazu a většinou se televizor prezentoval pouze na různých výstavách a marketingových akcích.

LG si v průběhu let oblíbilo technologii displejů OLED a vyvinulo různé velikosti vhodné pro chytré telefony a notebooky. Dokonce se svého času pyšnilo řadou telefonů G Flex se systémem Android. Ačkoli to vypadá, že éra experimentů s televizory pro LG končí, je třeba nezapomínat na kufříkovou 27″ televizi LG StanbyME Go. Nechceme být skeptici, ale je poměrně pravděpodobné, že i tento projekt čeká podobný osud jako Signature OLED R.