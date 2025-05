Není to jen o GTA: vybrali jsme nejlepší klony, které často nabízí něco navíc

Série Grand Theft Auto příští rok přivítá nový díl nazvaný jednoduše GTA 6

Jak ale ukazuje historie, her minimálně podobných legendárním GTAčkům vyšlo mnoho

K tzv. klonům GTA se řadí například Saints Row, Watch Dogs nebo bizarní The Simpsons: Hit and Run

Další rok bez nového GTA. Vývojáři ze studia Rockstar ohlásili, že netrpělivě vyhlížená novinka Grand Theft Auto 6 vyjde až v příštím roce, konkrétně 26. května 2026. Takže si ještě celých 12 měsíců počkáte. Pokud si ale chcete čekání trochu zpříjemnit, dali jsme pro vás dohromady seznam těch nejzajímavějších městských akcí s otevřeným světem, které si berou zcela zřejmou inspiraci právě ze série GTA, ale dělají to tak trochu po svém.

Saints Row

Pravděpodobně tou úplně nejpodobnější hrou k sérii GTA je Saints Row od amerického studia Volition. V této sérii vyšlo už 6 her, první hned v roce 2006, tedy 2 roky po velmi oblíbeném GTA: San Andreas. Zatímco první dva díly Saints Row se inspirovaly hrami od Rockstar nejen designově a hratelností, ale i příběhem, později se Saints Row vydalo mnohem šílenější a dynamičtější cestou.

Například ve třetím díle z roku 2011 se objevuje celá řada bizarních zbraní, včetně vrhače chobotnic, které nepřátele obrátí na vaši stranu, případně zbraň, po jejím vystřelení se objeví obří žralok a zaútočí. Ve čtvrtém díle Saints Row a následném spin-offu Gat out of Hell už se objevují i superschopnosti a hlavní postava čelí coby prezident USA mimozemské invazi. Pokud vám nevadí retro, doporučujeme vyzkoušet právě původní sérii. V roce 2022 pak vyšel nový díl, který ale rozhodně nenabídl takovou kvalitu, jakou hráči očekávali.

Sleeping Dogs

Dalším výrazným zástupcem tzv. klonů GTA je Sleeping Dogs, původně vyvíjený jako pokračování série True Crime. Nakonec se ale vývoj odklonil a titul vydaný v roce 2012 pod hlavičkou Square Enix zaujal hráče především svým zasazením do otevřeného světa Hongkongu. Místo tradičního amerického prostředí a gangsterské estetiky nabízí Sleeping Dogs příběh z pohledu policisty v utajení, který se infiltruje do mafie. Hra staví na silném příběhu, výrazné choreografii bojových umění a městském prostředí plném asijské atmosféry.

Na rozdíl od GTA či Saints Row klade Sleeping Dogs mnohem větší důraz na souboje na blízko, které připomínají spíše akční bojové hry než tradiční střílečky. Kromě pěstních soubojů a honiček auty je ale ve hře i dostatek vedlejších aktivit – od karaoke přes pouliční závody až po náhodné přestřelky. Přestože se Sleeping Dogs nikdy nedočkalo přímého pokračování, za jednu generaci si stihlo získat silnou fanouškovskou základnu a je dodnes považováno za jeden z nejpovedenějších pokusů o vytvoření „asijské verze GTA“.

Watch Dogs

Městskou akcí, která alespoň na čas převzala žezlo série GTA, je dozajista Watch Dogs. První díl vyšel jen rok po GTA 5, v roce 2014. Nicméně 2 roky poté vyšel druhý díl a v roce 2020 třetí díl s podtitulem Legion. Hra kombinuje klasický městský otevřený svět – jednotlivé díly se odehrávají v poutavých kopiích měst jako Chicago, San Francisko a Londýn – automobilové honičky, spoustu vedlejších aktivit, ale navíc vše prokládá s mechanikou hackování světa kolem sebe.

Tato mechanika, na které Watch Dogs stojí, slouží jak pro boj, tak pro plíživý postup. Můžete například hackovat kamery a sledovat rozmístění svých nepřátel nebo odeslat na jejich telefon upozornění a tím je odlákat. Případně při projížďkách městem můžete ovládat semafory nebo vysunout zábrany. První díl Watch Dogs se stal předmětem kontroverze kvůli neuspokojivé grafice v porovnání s trailerem. Skutečný úspěch pak přinesl druhý díl, který správně napravil všechny neduhy prvního dílu. Třetí díl už mnoho nového nepřinesl a je právem přehlížený.

Driver

Ještě předtím, než GTA přešlo do plně 3D světa, přišla v roce 1999 na konzoli PlayStation hra Driver od studia Reflections. Hráč se v ní ujímá role bývalého závodního jezdce Tannera, který pracuje jako tajný agent infiltrující zločinecké organizace. Driver si okamžitě získal fanoušky díky filmovému zpracování automobilových honiček, které připomínaly klasické akční filmy ze 70. let, a také díky tehdy nevídané svobodě pohybu ve městech jako Miami, San Francisco nebo New York. Na rozdíl od GTA se však soustředil výhradně na jízdu – vystupování z auta nebo přestřelky se do série dostaly až později.

V dalších dílech se Driver postupně přibližoval stylu GTA – zejména Driver 3 z roku 2004 nabídl otevřenější svět a možnost volného pohybu pěšky i střelby. Bohužel série ztratila směr a kvalitou kolísala. Zlomem se stal až Driver: San Francisco z roku 2011, který přišel s originálním konceptem „přepínání duší“ mezi řidiči v různých autech, což přineslo svěží hratelnost. I přes to ale série postupně zapadla a od té doby se nové pokračování neobjevilo. I tak má Driver své místo v historii jako důležitý předchůdce herního stylu, který později GTA dovedlo k dokonalosti.

Čestné zmínky

Her, které více či méně připomínají Grand Theft Auto a její zákonitosti, však bylo více. Čestnou zmínku si určitě zaslouží The Saboteur od amerického studia Pandemic. Tato hra se odehrává za druhé světové války v nacisty okupované Paříži a vaším cílem je potichu infiltrovat a sabotovat německé základny, které jsou terčem francouzského odboje. The Saboteur vyšel v roce 2009 na PC, Xbox 360 a PlayStation 3 a vzhledem k náročné konkurenci v tomto roce (Assassin’s Creed 2, Uncharted 2, Left 4 Dead 2 a mnoho dalších) rychle vyšuměl.

V dobách zlaté éry série GTA – krátce po vydání GTA 3 a Vice City – se pokusil na trendu otevřených městských akcí přiživit i jeden možná trochu neočekávaný titul. Kanadské studio Radical Entertainment přineslo akční adventuru The Simpsons: Hit & Run. Hra kombinuje otevřený svět Springfieldu, možnost krást auta a plnit mise s humorem a postavami známými ze seriálu, čímž si získala srdce jak fanoušků Simpsonových, tak i hráčů hledajících odlehčenou verzi GTA.

Kvíz pro opravdové fanoušky GTA

V našem okolí neznáme prakticky nikoho, kdo by alespoň jeden z dílů série Grand Theft Auto nezkusil. Proto jsme pro vás připravili unikátní kvíz, ve kterém můžete otestovat své znalosti o této legendární sérii. Celkem je pro vás nachystáno rovných dvacet otázek a věřte mi, že některé jsou pořádně zapeklité. V diskuzi se můžete pochlubit, jakého skóre jste dosáhli.

Váš výsledek Gouranga!👏 V tomto kvízu jste uspěl(a). Na více než 70 % otázek jste dokázal(a) odpovědět správně ✅ Vaše znalosti ohledně legendární herní série Grand Theft Auto jsou velmi dobré 😉 Teď už jen vydržet do května 2026, kdy konečně vyjde GTA VI! Busted! V kvízu jste chyboval(a) u více než 30 % otázek. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepšího skóre. Držíme vám palce 😉 #1. Jak se jmenuje vývojářské studio, které stojí za sérií Grand Theft Auto? Take-Two Interactive Rockstar Games Epic Games Rockstar Interactive Předchozí Další #2. V které roce vyšel první díl GTA? 1995 1997 1999 2001 Předchozí Další #3. Které GTA dosáhlo na serveru Metacritic nejvyššího hodnocení? (98 %) Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto III Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Předchozí Další #4. Ve kterém díle měl vystoupení hudebník Phil Collins? Grand Theft Auto III Grand Theft Auto: Vice City Stories Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Předchozí Další #5. Jak se jmenuje hlavní hrdina v GTA Vice City? Tommy Angelo Tommy Lee Tommy Vercetti Tommy Hilfiger Předchozí Další #6. Jak se označovala kontroverzní minihra v GTA: San Andreas? Cold Ice Sixty-nine Rocket Launch Hot Coffee Předchozí Další #7. Jak se jmenuje droga, kterou distribuují Triády v GTA III? Spank Swag Sang Skunk Předchozí Další #8. Kolik vydělalo GTA V během prvních 24 hodin od uvedení? 200 milionů USD 400 milionů USD 800 milionů USD 1 miliardu USD Předchozí Další #9. Jak se jmenuje rostlina, která vás v GTA V promění ve zvíře? Peyote Mullein Poppy Daisy Předchozí Další #10. Jak se jmenoval díl, který vyšel po Grand Theft Auto III? Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: Mystic Stories Předchozí Další #11. Jak se jmenuje nejlepší kamarád Lamara? Trevor Franklin Michael Amanda Předchozí Další #12. Která celebrita žalovala tvůrce za údajné využití její podobizny v GTA V? Scarlett Johansson Paris Hilton Lindsay Lohan Kate Hudson Předchozí Další #13. Jak se jmenuje město, ve kterém se odehrává děj Grand Theft Auto IV? Vice City Los Santos San Fierro Liberty City Předchozí Další #14. Jak se budou jmenovat dvě hlavní postavy v GTA VI? Bonnie a Clyde Clark a Kent Jason a Lucia Ema a Harry Předchozí Další #15. Za kterou z těchto postav nebylo možné hrát v GTA V? Niko Bellic Trevor Philips Franklin Clinton Michael De Santa Předchozí Další #16. V kterém roce bylo vydáno GTA V? 2011 2012 2013 2014 Předchozí Další #17. Jak se jmenovala fiktivní rocková kapela, která se objevila v dílech Vice City a San Andreas? Dancing Queen Liberty Vice Dolls of Destruction Love Fist Předchozí Další #18. Z jakého auta útočníci zastřelili CJovu matku v GTA: San Andreas? žlutá Savanna zelený Sabre černý Stallion oranžový Solair Předchozí Další #19. Jak se jmenuje fiktivní stát, ve kterém se bude odehrávat GTA VI? Bowler Vice Leonida San Bernardino Předchozí Další #20. Kdo namluvil postavu Mikhaila Faustina v GTA IV? Marek Vašut Michael Hollick Steven Ogg Karel Roden Předchozí Vyhodnotit kvíz

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.