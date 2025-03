Nejžádanější hry pro PlayStation jsou ty od Microsoftu, ukazuje žebříček prodejů

Herní tituly původně vyvinuté exkluzivně pro Xbox jsou nyní nejžádanějšími novinkami v PlayStation Store

Na předních příčkách předobjednávek jsou Indiana Jones and the Great Circle a Forza Horizon 5

Očekává se, že vybrané původně exkluzivní tituly budou vydány i pro Nintendo Switch 2

Microsoft přestal postupem času lpět na exkluzivitě herních titulů, které byly původně vyvinuté pro konzole Xbox. Jak se nyní ukazuje, bylo to zjevně výborné rozhodnutí. Aktuálně totiž žebříčku nejprodávanějších her v PlayStation Store kralují právě tituly od Microsoftem vlastněných herních studií.

Indiana Jones, Forza Horizon a Doom již brzy i na PlayStationu

V kategorii předobjednávek v PlayStation Store patří mezi nejžádanější hry právě tituly od Microsoftu. První čtyři pozice žebříčku obsazují Indiana Jones and the Great Circle a Forza Horizon 5, v obou případech jak základní, tak prémiová edice. V první desítce pak nalezneme ještě DOOM: The Dark Ages. Ačkoliv na tuto skutečnost upozornily zahraniční zdroje, platí dle našeho zjištění tato zpráva i pro českou mutaci herního obchodu, jak lze vidět na obrázku níže.

Bethesda, herní studio vlastněné Microsoftem, oznámilo teprve tento týden v pondělí, že zmíněný Indiana Jones bude pro PlayStation 5 vydán 17. dubna. Nyní, o několik dnů později, se již jedná o nejprodávanější předobjednávkový titul. Forza Horizon 5 bude k dispozici od 29. dubna a v žebříčku se nachází v těsném závěsu za dobrodružným Indiana Jonesem.

Ačkoliv si původně chtěl u těchto titulů Microsoft držet exkluzivitu, finanční situace jej donutila přehodnotit plány. Konzole Xbox se na rozdíl od PlayStationu neprodávají tak dobře a hráči rovněž nemají až tak velký zájem o předplatné Xbox Game Pass. Rozhodnutí netrvat na exkluzivitě se tak nyní začíná vyplácet. U PlayStationu to přitom nekončí, očekává se zpřístupnění několika her i pro nové Nintendo Switch 2. Microsoftu to kromě zlepšení finanční situace pomůže zejména dostat hry mezi více lidí. Bude rozhodně zajímavé sledovat, jak se tento trend bude vyvíjet v čase.

Autor článku David Pilař Softwarový tester a nadšenec do technologií všeho druhu. Ve volném čase milovník cestování, cyklistiky, dobré hudby a kvalitní kávy.