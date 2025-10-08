Nejvyšší soud rozhodl: Google má 2 týdny na úpravu Play Store, musí jej otevřít konkurenci

- Nejvyšší soud v USA zamítl žádost Googlu o pozastavení některých nařízení ve sporu se společností Epic Games
- Znamená to, že Google musí nyní do 14 dnů implementovat několik zásadních změn v Google Play
- Vývojáři například budou moci zákazníkům nabídnout i jiné možnosti stažení aplikací než přímo z Google Play
Historie se opakuje. Nejvyšší soud ve Spojených státech zamítl žádost Googlu o pozastavení platnosti rozhodnutí Odvolacího soudu, podle kterého musí internetový gigant výrazně pozměnit fungování Google Play. Nyní má společnost pouhé dva týdny na to, aby podmínky používání svého obchodu s aplikacemi rozvolnila. Z pohledu Googlu jde o další ze série proher v soudním sporu se společností Epic Games, která označuje platební systém v Play Store za monopolní. Už velmi brzy by se tak v obchodě Play mohly objevit obchody třetích stran včetně Epic Games Store, o což herní společnost dlouhodobě usiluje.
Neúprosných 14 dní
V červenci letošního roku zamítl Odvolací soud v USA odvolání Googlu proti dřívějšímu rozhodnutí soudu ve prospěch společnosti Epic Games. Už tehdy měl internetový gigant pouhých 14 dní na provedení rozsáhlých změn ve svém obchodě s aplikacemi. Google se však proti rozhodnutí odvolal k Nejvyššímu soudu a také samostatně požádal o pozastavení platnosti rozhodnutí až do doby, než bude o odvolání rozhodnuto. Nejvyšší soud však žádosti Googlu o dočasné pozastavení nevyhověl. Výsledek? Google má nyní opět 14 dní na to, aby výrazně pozměnil politiku svého obchodu s aplikacemi ve Spojených státech.
The Supreme Court has thrown out Google's stay request. Starting October 22, developers will be legally entitled to steer US Google Play users to out-of-app payments without fees, scare screens, and friction – same as Apple App Store users in the US! https://t.co/yO1g1NqXt3 pic.twitter.com/S64YvQLyYM
— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 6, 2025
Epic Games Store v Google Play?
V prohlášení pro magazín The Verge zástupci Googlu uvedli, že společnost bude plnit své zákonné povinnosti. „Android nabízí uživatelům a vývojářům více možností než jakýkoli jiný mobilní operační systém a změny nařízené americkým okresním soudem ohrozí schopnost uživatelů bezpečně stahovat aplikace. I když jsme zklamáni, že příkaz nebyl pozastaven, budeme pokračovat v odvolání,“ uvedl mluvčí společnosti Dan Jackoson.
V praxi to například znamená, že vývojáři budou moci zákazníkům nabídnout i jiné možnosti stažení aplikací než přímo z Google Play, čemuž se internetový gigant dosud bránil. Uživatelé už nebudou muset využívat platební bránu přímo od Googlu, ale budou mít k dispozici i jiné platební metody. Google také musí vývojářům umožnit stanovovat si vlastní ceny a zároveň musí přestat se sdílením peněz nebo výhod s výrobci telefonů, operátory a vývojáři výměnou za exkluzivitu v Google Play nebo možnost předběžné instalace aplikací.
Google nicméně nadále spoléhá na odvolání k Nejvyššímu soudu, které by v případě schválení přineslo společnosti značnou úlevu. Internetový gigant plánuje podat úplné odvolání k Nejvyššímu soudu do 27. října. Zdá se však, že alespoň z dočasných změn ve fungování Play Storu se Google tentokrát nevykroutí.