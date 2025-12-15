TOPlist

Největší sportovní film roku dorazil na Apple TV! F1 s Bradem Pittem už je online

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 15. 12. 12:00
0
Snímek z filmu F1
  • Jeden z nejlepších snímků letošního roku je dostupný na Apple TV
  • F1 s Bradem Pittem sbírá ocenění nejen od diváků, ale také od kritiků
  • Film je k dispozici také s českým dabingem

O povedeném snímku z prostředí formule 1, za kterým stojí Apple, jste jistě už slyšeli. Zisky ve výši 629 milionů dolarů (cca 13,2 miliardy korun) oproti odhadovaným nákladům 200 až 300 milionů dolarů (cca 4,2 až 6,3 miliardy korun) z filmu F1 s Bradem Pittem v hlavní roli dělají jeden z nejúspěšnějších snímků roku a tím vůbec nejúspěšnějším v historii Applu. Není proto divu, že se snímek dočkal i opětovného uvedení v kinech IMAX a že se jeho uvedení na streamovací platformu Apple TV (dříve s přídomkem plus) stalo jednou z očekávaných událostí roku.

F1 je k dispozici na streamovací platformě Apple TV

A nyní jsme se konečně dočkali – snímek F1 je k dispozici na platformě Apple TV. Film režíroval Joseph Kosinski a produkoval Jerry Bruckheimer společně s ikonou Formule 1 Lewisem Hamiltonem. Pitt v něm ztvárňuje roli zkušeného jezdce, který se snaží o poslední šanci na slávu. Film je oceňovaný nejen u diváků, ale také u kritiků – na ČSFD získal sympatických 83 procent, 7,7 z 10 mu svítí na IMDB a v případě Rotten Tomatoes je to 82 procent od kritiků a skvělých 97 procent od diváků.

Úspěch filmu nicméně přesáhl rámec prodeje vstupenek. Popularita filmu podle všeho povzbudila Apple k tomu, aby se ucházela o práva na streamování Formule 1 ve Spojených státech, přičemž v říjnu Apple a F1 oznámili pětileté partnerství, díky kterému budou od příštího roku všechny závody F1 exkluzivně vysílány na Apple TV. Pro giganta z Cupertina jde o další velký krok směrem ke streamování velkých sportovních událostí.



Craig Federighi v intru na WWDC



Nepřehlédněte

Apple přebírá otěže F1! Brad Pitt byl jen začátek, teď míří do Cupertina celá královna motorsportu

Apple v tomto ohledu není žádným nováčkem, ostatně v rámci své služby nabízí třeba zápasy fotbalové soutěže Major League Soccer, kde se po tamních pažitech prohánějí hvězdy jako Lionel Messi či Thomas Müller, případně některá utkání baseballové MLB. Zvládnout po technické stránce přenášet F1 je nicméně vyšší liga a je otázkou, jak se to Applu podaří.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Hra Dead Cells
Epic myslí i na mobilní hráče. Parádní plošinovka Dead Cells je teď úplně zadarmo
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 8:00
0
Oppo Find X9 Pro na oficiálním tiskovém snímku
Známe českou cenu Oppo Find X9 Pro: nejrychlejší ušetří neskutečných 7 tisíc korun!
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 0:01
11
Withings BeamO
Druhá várka tipů na vánoční dárky: pět užitečných gadgetů, které stojí za to
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:30
0
Chytrý telefon Samsung Galaxy S25
Vše od Samsungu je v brutální slevě. Trhákem je Galaxy S25 jen za 15 tisíc!
PR článek
PR článek PR článek včera 18:00

Kapitoly článku