Největší sportovní film roku dorazil na Apple TV! F1 s Bradem Pittem už je online

O povedeném snímku z prostředí formule 1, za kterým stojí Apple, jste jistě už slyšeli. Zisky ve výši 629 milionů dolarů (cca 13,2 miliardy korun) oproti odhadovaným nákladům 200 až 300 milionů dolarů (cca 4,2 až 6,3 miliardy korun) z filmu F1 s Bradem Pittem v hlavní roli dělají jeden z nejúspěšnějších snímků roku a tím vůbec nejúspěšnějším v historii Applu. Není proto divu, že se snímek dočkal i opětovného uvedení v kinech IMAX a že se jeho uvedení na streamovací platformu Apple TV (dříve s přídomkem plus) stalo jednou z očekávaných událostí roku.
F1 je k dispozici na streamovací platformě Apple TV
A nyní jsme se konečně dočkali – snímek F1 je k dispozici na platformě Apple TV. Film režíroval Joseph Kosinski a produkoval Jerry Bruckheimer společně s ikonou Formule 1 Lewisem Hamiltonem. Pitt v něm ztvárňuje roli zkušeného jezdce, který se snaží o poslední šanci na slávu. Film je oceňovaný nejen u diváků, ale také u kritiků – na ČSFD získal sympatických 83 procent, 7,7 z 10 mu svítí na IMDB a v případě Rotten Tomatoes je to 82 procent od kritiků a skvělých 97 procent od diváků.
Úspěch filmu nicméně přesáhl rámec prodeje vstupenek. Popularita filmu podle všeho povzbudila Apple k tomu, aby se ucházela o práva na streamování Formule 1 ve Spojených státech, přičemž v říjnu Apple a F1 oznámili pětileté partnerství, díky kterému budou od příštího roku všechny závody F1 exkluzivně vysílány na Apple TV. Pro giganta z Cupertina jde o další velký krok směrem ke streamování velkých sportovních událostí.
Apple v tomto ohledu není žádným nováčkem, ostatně v rámci své služby nabízí třeba zápasy fotbalové soutěže Major League Soccer, kde se po tamních pažitech prohánějí hvězdy jako Lionel Messi či Thomas Müller, případně některá utkání baseballové MLB. Zvládnout po technické stránce přenášet F1 je nicméně vyšší liga a je otázkou, jak se to Applu podaří.