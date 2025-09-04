Nejtišší mytí nádobí na světě? AEG na veletrhu IFA představuje novou generaci myček

- AEG představuje na veletrhu IFA novou řadu myček New Favorit
- V rámci ní slibuje nejen kvalitní a úsporné mytí, ale také velmi tichý provoz
- Do Česka by se měly novinky podívat začátkem příštího roku
Chytrá domácnost a spotřebiče jdou ruku v ruce, přičemž řada výrobců si s v tomto ohledu příliš neví rady. Běžnou praxí je obohatit stávající spotřebič připojením k internetu, nicméně při běžném používání se taková zařízení často vzdalují primární myšlence chytré domácnosti, kterou je důraz na ulehčení a zjednodušení každodenních úkonů a také na co možná nejefektivnější provoz. Právě tímto směrem se vydala německá značka AEG, jenž na veletrhu IFA v Berlíně představila novou generaci myček na nádobí v rámci řady New Favorit.
Ty nejlepší myčky od německého AEG
AEG v rámci nové řady odvážně tvrdí, že se jedná o „nejtišší a nejúčinnější myčky nádobí, jaké kdy byly vyrobeny.“ Energetická účinnost vybraných modelů z řady New Favorit má být o 10 % lepší než u energetické třídy A v EU. Nová řada 7000, 8000 a 9000 je postavena na přepracované platformě, která přináší nový vodní systém, vylepšené dílenské zpracování, kvalitnější materiály i intuitivnější používání. Technologie SuperSilent umožňuje velmi tichý chod myčky nádobí s hlučností 35 dB díky optimalizovanému softwaru a vylepšené hydraulice v řadách 9000 a 9000 XXL Max. Přepracovaný systém řízení vody AquaSave má zajišťovat kvalitní umytí nádobí i s použitím pouze 8,4 litru vody.
Sprchové rameno SatelliteClean Pro společnost důkladně testovala a má za úkol zajistit 100% odstranění odolných zbytků jídla za 90 minut. Řada 8000 a vyšší také pomáhá s flexibilitou čištění skrze funkci ZoneClean, jenž umožňuje v jednom cyklu ovládat dvě čisticí zóny. Tlak vody je silnější ve spodním koši pro intenzivní mytí hrnců a pánví, zatímco v horním koši zůstává šetrnější, aby ochránil křehké sklenice. U všech plně integrovaných myček nádobí řady 7000 a vyšších jsou ovládací tlačítka nahrazena dotykovým rozhraním.
Displej a aplikace SmartSelect Connect zobrazují informace o délce a energetické účinnosti každého cyklu, což uživatelům umožňuje přepínat mezi rychlým 60minutovým mytím nebo energeticky úsporným ECO cyklem podle potřeby. Aplikace AEG dále nabízí rady ohledně správného vkládání nádobí, podporu výběru programů a rady ohledně údržby. Nabízí také možnosti programů jako je GlassCare, Extra Hygiene, který odstraňuje 99 % bakterií a virů, ExtraSilent či ExtraDry, v závislosti na individuálních potřebách každého uživatele.
V řadách 7000, 8000 a 9000 budou k dispozici myčky XXL Max, které jsou uvnitř o pět centimetrů vyšší a stále se vejdou pod standardní 90centimetrovou pracovní desku. Modely XXL jsou vhodné pro mytí větších předmětů, jako jsou talíře na pizzu, vysoké sklenice nebo karafy na nápoje, a to bez větší spotřeby vody nebo energie. Mezi designové změny patří také nový zámek dvířek pro snadné otevírání a zavírání dotykem a nový systém kolejnic pro plynulé zasouvání a vysouvání košů. Řada AEG New Favorit bude uvedena na trh v Německu v září 2025 a začátkem roku 2026 ve zbytku Evropy.