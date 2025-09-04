AEG obohatí své produkty o řadu nových funkcí, nechybí ani výpomoc od AI

- Německá společnost AEG prezentuje na veletrhu IFA také nové chytré funkce
- Ty i s pomocí umělé inteligence výrazně usnadňují vaření
- K dispozici budou začátkem příštího roku
Chytrá domácnost neznamená jen klasická zařízení, která jsou připojena k internetu. Hlavním principem by měla být úspora času, energie a peněz, k čemuž ne vždy internetové připojení pomůže. Německá značka AEG se dlouhodobě snaží nejen o propojení svých kuchyňských zařízení v rámci chytré domácnosti skrze aplikaci, ale také o dlouhodobou úsporu nákladů či jednodušší obsluhu. V rámci svých produktů představuje AEG na veletrhu IFA řadu nových funkcí, které usnadní život nejednomu domácímu kuchaři.
Chytré funkce usnadňující vaření
Nové funkce jako AEG PizzaExpert, AI TasteAssist, CamCook či AI CoolAssist mají za úkol pomoci v domácnosti s různými typy kulinářských výzev. „V AEG věříme, že kuchyně by měla být inteligentním partnerem ve vašem kulinářském životě. Naše inovace poháněné umělou inteligencí jsou navrženy tak, aby spotřebitelům poskytovaly vše, co potřebují – od snižování plýtvání potravinami přes inteligentní konzervaci až po zjednodušené rozhodování při vaření. Pomáháme také spotřebitelům s jistotou vytvářet dokonalé pizzy,“ uvedl Christopher Duncan, viceprezident skupiny Electrolux Group.
PizzaExpert je funkcí, která ve spojení se speciálním litinovým plechem navrženým pro dosažení teploty 340 °C zajistí co možná nejkvalitnější domácí pizzu za přibližně 2,5 minuty. Tato novinka má za úkol řešit překážky, které často vedou k neuspokojivým výsledkům – nedostatek času, dovedností, nástrojů pro přípravu kvalitní pizzy, ale také běžné komplikace spojené s pečením či přípravou těsta, které často vedou k nepříliš chutné kůrce.
Nová trouba 7000 MealAssist s funkcí PizzaExpert a příslušenstvím bude uvedena na trh začátkem roku 2026. Funkce je vybavena digitálním asistentem, který pomáhá spotřebitelům připravit křupavou a nadýchanou pizzu, přičemž v mobilní aplikaci je provede krok za krokem. Trouba má dotykový TFT displej EXCite Touch, jenž nabízí detailní pokyny přípravy přímo na obrazovce, a nechybí ani speciálně navržené příslušenství, které usnadňuje manipulaci se samotnou pizzou.
Trouba 9000 ProAssist SteamPro, která bude také uvedena na trh v roce 2026, je vybavena funkcí CamCook – chytrým řešením s integrovanou kamerou a umělou inteligencí, která se učí rozpoznávat pokrmy i individuální preference, díky čemuž umožňuje rychlé spuštění a totožné nastavení při následném opětovném vaření. Funkce AI TasteAssist pomáhá vyhledávat online recepty, přičemž CamCook si je dokáže zapamatovat, aby příští vaření bylo ještě jednodušší.
Jednou ze základních stavebních kamenů novinek od AEG je technologie AI CoolAssist, která přizpůsobuje nastavení chladničky vaší denní rutině – ať už jde o běžné doplňování potravin, nebo delší dovolenou mimo domov. Technologie AI CoolAssist se učí vašim zvykům, aby optimalizovala teplotu chlazení, funkce a ušetřila přibližně 10 % spotřeby energie. Lednička s mrazákem 9000 ZeroDegree No Frost je příkladem této inovace a vyznačuje se vysokou energetickou účinností s nejvyšší energetickou třídou A a velmi tichým provozem, konkrétně jen 27 dB.
Pro indukční varné desky již dříve představilo AEG technologii SaphirMatt, jenž má nejen na pohled příjemný matný povrch, ale také se vyznačuje odolností vůči poškrábání a otiskům prstů. Na všechny chytré vychytávky od společnosti AEG se v našich domácnostech můžeme těšit už začátkem příštího roku.